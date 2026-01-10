Trotz bislang ziemlich überschaubarer Quoten ist man bei Kabel Eins offenbar gewillt, an den True-Crime-Formaten am Freitagabend festzuhalten. Nun hat man mit "Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden" sogar eine neue Sendung gestartet, doch die blieb zum Auftakt ziemlich blass. Trotz des prominenten Hosts sahen nur 430.000 Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe belief sich auf 2,4 Prozent.

"Mord unter Palmen" steigerte sich danach zwar leicht auf 3,2 Prozent, aber auch das ist natürlich noch kein Erfolg für den Sender. Hier lag die Reichweite übrigens bei 370.000. Derweil haben am Nachmittag die "Steel Buddies" ihre erste volle Woche beendet - und die Quoten waren schwankend. Während zum Auftakt nur 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren, steigerte sich die Sendung zwischenzeitlich auf bis zu 5,7 Prozent. Am Freitag sahen 170.000 Menschen zu und der Marktanteil fiel mit 1,9 Prozent auf einen Tiefstwert.

Auch Vox tat sich am Freitag in der Primetime vergleichsweise schwer, dazu beigetragen hat wohl auch die starke Konkurrenz bestehend aus "Wer wird Millionär?" und Bundesliga in Sat.1. "Goodbye Deutschland" kam jedenfalls nur auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,4 Prozent Marktanteil. "Das perfekte Dinner" unterhielt am Vorabend noch etwas mehr als eine Million Menschen, mit 9,4 Prozent war das Format ein schöner Erfolg für Vox. "First Dates" lag zuvor bei 10,2 Prozent.

Und auch Sport1 ist mittlerweile wieder im Alltag angekommen. Nachdem die Darts-WM die Quoten des Senders in der Primetime zeitweise in ungeahnte Höhen schießen ließ, muss nun wieder "Exatlon" ran. Eine neue Folge des Formats kam am Freitag auf nur 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen weist die AGF 0,0 Prozent Marktanteil aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;