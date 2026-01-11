Statt wie beim letzten Mal im Herbst verschob ProSieben die Neuauflage des "TV Total Turmspringens" diesmal auf den Anfang des Jahres und profitierte dadurch von der zu dieser Zeit insgesamt noch etwas höheren TV-Nutzung. Nachdem die Reichweite beim letzten Mal klar unter die Millionen-Marke gefallen war, schalteten diesmal im Schnitt immerhin wieder 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil fiel aber trotzdem nicht höher aus und lag bei 5,5 Prozent.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar nur für 12,0 Prozent Marktanteil - das lag noch immer weit über dem ProSieben-Senderschnitt, waren aber 2,7 Prozentpunkte weniger als 2024 und ein Tiefstwert in der seit 2007 andauernden Geschichte des "Turmspringens". Die Marktführung beim jungen Publikum musste das "TV Total Turmspringen" stattdessen Florian Silbereisen und seinen "Schlagerchampions" im Ersten überlassen.

"Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" trumpfte dort mit hervorragenden 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf - das waren 4,8 Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr. Und auch mit Blick auf die Gesamtreichweite konnte die "Schlagerchampions"-Show zulegen: Im Schnitt schalteten 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein - ein Plus von rund 150.000 im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil belief sich auf 19,0 Prozent.

Die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr lief aber im ZDF, wo der Krimi "Ein starkes Team - Das letzte Opfer" 7,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, was für stolze 29,7 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 9,0 Prozent. Blickt man auf den ganzen Tag, dann dominierte Das Erste aber klar: Mit einem Tagesmarktanteil von 18,7 Prozent lag Das Erste am Samstag beim Gesamtpublikum über vier Prozentpunkte vor dem ZDF, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil mit 13,6 Prozent sogar 5,7 Prozentpunkte höher als beim stärksten Verfolger ProSieben, auch in der Altersgruppe 14-59 war der Vorsprung ähnlich groß.

Der Grundstein für den starken Samstag legte Das Erste tagsüber mit den ausgedehnten Wintersport-Übertragungen, die über viele Stunden hinweg Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke erreichten. So kam die Übertragung der Abfahrt der Frauen beim Ski-Weltcup dank im Schnitt 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon am Vormittag auf 21,9 Prozent Marktanteil, die Langlauf-Übertragung zur Mittagszeit lag bei einer Reichweite von 2,65 Millionen und einen Marktanteil von 28,2 Prozent, beim Skispringen, Rodeln, und Riesenslalom wurden am frühen Nachmittag über 25 Prozent Marktanteil erzielt.

Am besten liefen aber einmal mehr die Biathlon-Übertragungen. Die 12,5 km Verfolgung der Männer sahen sich ab 12 Uhr 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was den Marktanteil auf herausragende 34,7 Prozent trieb. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 27,9 Prozent außergewöhnlich hoch. Bei der 4x6 km Staffel der Frauen waren am Nachmittag dann 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Das entsprach einem Marktanteil von 32,1 Prozent insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 22,7 Prozent Marktanteil erreicht.

Am Vorabend sahen sich 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Bundesliga-"Sportschau" an. 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier dabei, was 18,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 16,1 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 14,7 Prozent waren es in der Altersgruppe 14-59. Etwa zur gleichen Zeit lief die Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart bei Sky vor 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, was 2,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen leg bei sehr guten 8,3 Prozent. Am Nachmittag verfolgten trotz der Spielabsage in Hamburg immerhin 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Partien, was für 5,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;