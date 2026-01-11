Am Mittwoch verkündete RTL die Details seines umfangreichen Sparprogramms, dem rund 600 Stellen und auch mehrere TV-Formate zum Opfer fallen. Dazu gehört auch das Promi-Magazin "Gala", das am Samstag mit einem Rückblick auf die Highlights der letzten dreieinhalb Jahre und einem emotionalem Abschied zu Ende ging. Die letzte Sendung sahen sich im Schnitt rund 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Das entsprach einem Marktanteil von 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,5 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 7,0 Prozent Marktanteil erzielt - es war das gewohnt überschaubare Quotenniveau, das die Sendung in einem schwierigen Konkurrenz-Umfeld auch in den letzten Jahren erzielte.

Am Abend setzte RTL dann auf "Bullyparade - Der Film" und hielt sich gegen die Show-Konkurrenz im Ersten und bei ProSieben recht wacker. 10,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 8,9 Prozent. Insgesamt sahen 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das erste Playoff-Spiel der NFL hatte dann aus Quotensicht wieder Luft nach oben, der Marktanteil blieb auch in der klassischen Zielgruppe zunächst einstellig zwischen 7,9 und 9,9 Prozent, erst zum vierten Quarter nach 1 Uhr nachts wurde ein zweistelliger Wert erzielt.

Richtig glücklich sein kann man mit Blick auf den Samstagabend bei RTLzwei. Dort holte "Scary Movie" um 20:15 Uhr bereits starke 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Scary Movie 2" steigerte sich danach noch auf 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Beide Filme erreichten knapp über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch Vox lag mit Filmen ganz gut im Rennen: "Die Schadenfreundinnen" lockten 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an und erzeilten 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Pretty Woman" kam danach auf 8,1 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 7,5 und 7,7 Prozent kaum schlechter aus.

Sat.1 hielt sich mit dem Film "Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer" zwar bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,5 Prozent Marktanteil gut, hier fehlten aber die etwas Älteren. In der Altersgruppe 14-59 betrug der Marktanteil schon nur noch 4,9 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag bei nur 0,64 Millionen. Die erneute Ausstrahlung von "Fack ju Göhte" kam am späteren Abend dann nur auf 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;