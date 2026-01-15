Obwohl RTL die Free-TV-Übertragung des Bundesliga-Spiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München sehr kurzfristig angekündigt hat, konnte der Sender damit am Mittwochabend ein sehr großes Publikum erreichen. Geholfen hat dabei wohl auch der spannende Spielverlauf, der dafür sorgte, dass lange nicht klar war, welcher Klub als Sieger hervorgehen würde.

Insgesamt schalteten während der ersten Hälfte zunächst 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die zweite Hälfte sahen schließlich sogar 3,84 Millionen Fans. Damit war RTL am späten Abend klarer Marktführer, nachdem um 20:15 Uhr zunächst noch die ARD-Reihe "Die Verteidigerin" vorne lag. In der Zielgruppe gab's hingegen von Beginn an kein Vorbeikommen an der Bundesliga bei RTL: 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie starke 25,2 Prozent Marktanteil bedeuteten den Tagessieg für die zweite Hälfte, nachdem zuvor schon die erste Hälfte mit 20,5 Prozent überzeugte. Bei den 14- bis 59-Jährigen wiederum lagen die Marktanteile bei 17,7 und 22,7 Prozent.

Starke Quote gab's später auch für die kurze Highlight-Sendung, die noch auf 15,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. Eher blass wirkte dagegen die "Sportschau", die mit ihren Zusammenfassungen ab 22:51 Uhr im Ersten nicht über 7,2 Prozent beim jungen Publikum hinauskam. Insgesamt erreichte die einstündige Sendung am späten Abend noch 1,52 Millionen Menschen, sodass der Marktanteil hier bei 13,1 Prozent lag.

Ziemlich unbeeindruckt von der zusätzlichen Free-TV-Konkurrenz zeigten sich indes die Live-Übertragungen der abendlichen Einzelspiele bei Sky. Mit durchschnittlich 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Reichweite hier sogar etwas höher aus als am Abend zuvor. In der Zielgruppe überzeugte der Pay-TV-Sender mit einem Marktanteil von 7,6 Prozent.

