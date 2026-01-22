RTLzwei hat am Mittwoch die ersten zwei Ausgaben der neuen "Couple Challenge"-Staffel ausgestrahlt. Mit 340.000 und 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blieb das Interesse auf einem überschaubaren Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die zwei Folgen des Reality-Formats auf 3,8 und 3,4 Prozent Marktanteil. Damit lag die "Couple Challenge" in der Nähe des Senderschnitts, ein großer Erfolg war das Format also nicht. Und dennoch: 2025 lief es noch deutlich schlechter.

Vor allem im Verlauf der Staffel gingen die Marktanteile im vergangenen Jahr stark zurück, teilweise lag der Marktanteil nur um die Marke von 1 Prozent. Aber auch zum Staffelstart verzeichnete RTLzwei vor einem Jahr niedrigere Werte. In diesem Fall lohnt sich aber auch ein Blick auf die Streaming-Performance, bei RTL+ ist die "Couple Challenge" schließlich schon seit einer Woche abrufbar. Die beiden ersten Folgen erzielten in dieser Zeit jeweils mehr als 1 Million Views, gegenüber der vorherigen Staffel ist das nach Senderangaben ein Plus in Höhe von 134 Prozent.

Doch zurück zum linearen TV-Programm vom Mittwochabend, da gab es schließlich auch bei Vox eine Rückkehr. "CSI: Vegas" meldete sich zurück, Vox zeigt ab sofort die dritte und letzte Staffel der US-Serie. Zum Auftakt sah es noch recht dürftig aus: Die zwei Folgen wurden nur von 640.000 und 620.000 Personen gesehen, beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kam die Serie auf 4,9 und 4,6 Prozent. "Das perfekte Dinner" unterhielt zuvor noch 890.000 Menschen und erzielte 10,1 Prozent.

Über gute Quoten in der Primetime konnte sich RTL freuen: Eine "Stern TV Reportage" zu 30 Jahren Familie Ritter kam auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 1,04 Millionen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das guten 10,6 Prozent Marktanteil. "Stern TV" lag später noch bei 930.000 und 12,1 Prozent. ProSieben und Sat.1 versuchten es jeweils mit Filmen - mit einem deutlich besseren Ende für ProSieben. Dort erzielte "The Huntsman & The Ice Queen" immerhin 7,7 Prozent Marktanteil, 1,01 Millionen sahen zu. Sat.1 kam zur gleichen Zeit mit "Pearl Harbor" nur auf 780.000 Zuschauende sowie 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;