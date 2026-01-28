Mit einem neuen Staffel-Reichweitenrekord sowie mehr als 30 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist der RTL-Dschungel am Dienstag nicht zu schlagen gewesen (DWDL.de berichtete), das bekam auch die Konkurrenz zu spüren. Allen voran Sebastian Pufpaff, der mit "TV Total" sonst immer eine wichtige Quotenstütze im Programm von ProSieben ist. Gegen Ariel, Eva & Co. hatte er in dieser Woche aber nicht den Hauch einer Chance.

Nur 790.000 Menschen schalteten die neueste Ausgabe der Comedyshow ein, zuletzt lag "TV Total" regelmäßig bei etwas mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung nur auf 6,7 Prozent Marktanteil, das ist einer der niedrigsten gemessenen Werte seit dem Comeback vor einigen Jahren, wenn man nur auf die regulären Ausgaben blickt. Zuletzt lief es kurz vor Weihnachten zwar schlechter, damals war es aber auch eine Sonderausgabe.

Auch die Interaktiv-Ausgaben aus dem zurückliegenden Herbst liefen schlechter. Mit den normalen Folgen kommt Pufpaff aber normalerweise auf zweistellige Marktanteile, gegen den Dschungel war daran aber nicht zu denken. Der "TV Total Stand-up Club" fiel später noch auf miese 3,8 Prozent zurück, dabei handelte es sich aber um eine Wiederholung. Ein Re-Run von "Fake News" lag im Anschluss bei noch schlechteren 2,3 Prozent.

Doch auch andere Sender hatten gegen die drückende Konkurrenz Probleme. Mit einer alten Ausgabe von "Hartz und herzlich" unterhielt RTLzwei zur besten Sendezeit nur 340.000 Personen, das entsprach 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei Vox kam "Hot oder Schrott" auf 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,2 Prozent.

In Sat.1 litten die US-Serien vor allem dort, wo sie ohnehin schwach sind: Beim jungen Publikum. "Navy CIS" und "Navy CIS: Origins" landeten bei schlechten 3,2 und 2,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt konnten sich die Reichweiten der Serien aber durchaus sehen lassen - und hier waren die Formate auch nicht schlechter als zuletzt. 1,09 Millionen Menschen schalteten um 20:15 Uhr die Originalserie ein, der Ableger kam später noch auf 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;