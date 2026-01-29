Als das DHB-Team im Rahmen der laufenden Europameisterschaft vor wenigen Tagen gegen Dänemark antrat, sahen im Ersten fast acht Millionen Menschen zu. Normalerweise wäre diese Reichweite im Spiel gegen Frankreich wohl noch höher ausgefallen, das vom ZDF übertragene Match war allerdings nicht zur besten Sendezeit zu sehen, sondern am Vorabend. Auch hier waren herausragende Quoten drin, für einen neuen Reichweitenrekord reichte es aber nicht.

Dennoch waren im Schnitt 7,02 Millionen Menschen mit dabei. Sie sahen, wie sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich durchsetzte, das DHB-Team steht nun im Halbfinale. Der Marktanteil lag am Mittwoch bei starken 34,3 Prozent. Noch besser lief es beim jungen Publikum: In der Altersklasse 14-49 kam die Übertragung auf sensationelle 42,1 Prozent Marktanteil. Natürlich war das Match damit sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum die meistgesehene Sendung des Tages.

Und auch in der Primetime hatte da ZDF die Nase vorn: "Die Toten von Salzburg" unterhielten 5,90 Millionen Menschen, was einem Gesamt-Marktanteil in Höhe von 24,2 Prozent entsprach. Beim jungen Publikum musste man sich von den ganz hohen Quoten aus dem Vorabend verabschieden, die ermittelten 8,2 Prozent sind allenfalls solide.

Das Erste hatte im direkten Vergleich das Nachsehen. "Wer weiß denn sowas?" unterhielt am Vorabend trotz Handball-Konkurrenz 2,94 Millionen Menschen, das reichte zu starken 16,2 Prozent Marktanteil. Normalerweise kommt die Quizshow jedoch auf mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Wiederholung des Films "Der neue Freund" kam in der Primetime auf eine Reichweite in Höhe von 2,28 Millionen, damit lag Das Erste nicht nur hinter dem ZDF, sondern auch hinter dem RTL-Dschungelcamp. Nachdem die "Tagesthemen" ebenfalls im einstelligen Bereich hängen blieben, steigerte sich "Maischberger" später immerhin noch auf 10,8 Prozent, 1,49 Millionen sahen die Talkshow.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;