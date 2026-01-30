Die Krimireihe "Nord bei Nordwest" ist für die ARD seit vielen Jahren eine Bank - in Spitzenzeiten, während der Corona-Pandemie, schalteten sogar teils mehr als zehn Millionen Menschen ein. Aber auch zuletzt wurden regelmäßig noch fast sieben Millionen erreicht. Die in dieser Woche ausgestrahlte Folge "Pechmarie" konnte an diese Spitzenwerte nun allerdings nicht heranreichen, was man im Sender angesichts noch immer starker Quoten aber wohl ganz gut verkraften dürfte.

Mit durchschnittlich 5,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern musste "Nord bei Nordwest" in Konkurrenz zum RTL-Dschungelcamp gleichwohl die niedrigste Reichweite seit acht Jahren hinnehmen - das reichte natürlich dennoch für einen hervorragenden Marktanteil von 24,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Und den Tagessieg konnte dem Krimi auch niemand nehmen.

"Der Bergdoktor" zeigte sich davon unbeeindruckt und kam parallel dazu im ZDF auf 4,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die diesmal 19,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen positionierte sich die Reihe mit Hans Sigl sogar als stärkster Dschungel-Verfolger und überzeugte mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent, ehe auch das "heute-journal" noch auf gute 9,1 Prozent kam. Insgesamt blieben für das Nachrichtenmagazin im Schnitt 3,78 Millionen Menschen dran, während "Panorama" im Ersten zu diesem Zeitpunkt nur noch 2,26 Millionen vor dem Fernseher hielt.

"Nuhr im Ersten" überzeugte indes im weiteren Verlauf des Abends noch mit 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, tat sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,6 Prozent jedoch ungewohnt schwer. "Das Gipfeltreffen" kam bei den Jüngeren danach sogar nicht über 2,5 Prozent hinaus. Im ZDF trieb "Markus Lanz" den Marktanteil in dieser Altersgruppe hingegen am späten Abend noch auf stolze 13,2 Prozent. Insgesamt sahen 1,35 Millionen Menschen zu, nachdem "Maybrit Illner" - diesmal wegen eines Trauerfalls moderiert von Shakuntala Banerjee - von 1,86 Millionen eingeschaltet wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;