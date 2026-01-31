Im ZDF hat sich am Freitagabend die "heute-show" aus der Winterpause zurückgemeldet. Dabei zeigte sich die Nachrichtensatire mit Oliver Welke auch vom parallel ausgestrahlten Dchungelcamp bei RTL weitgehend unbeeindruckt: Durchschnittlich erreichte die "heute-show" ab 22:30 Uhr im Schnitt 3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und konnte die Reichweite damit im Vergleich zum vorherigen "heute-journal" um fast eine halbe Million steigern.

Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf 18,2 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,9 Prozent sogar noch geringfügig höher aus - wobei sich der Wert erfahrungsgemäß durch zeitversetzte Nutzung ohnehin im Nachgang noch einmal deutlich erhöhen wird. Vom starken Vorlauf profitierte zudem der erste Teil des Satire-Specials "Die Anstalt - Spezialauftrag", das mit 14,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum dann auch prompt einen neuen "Anstalts"-Rekord verbuchte. Insgesamt blieben ab 23:08 Uhr im Schnitt 1,80 Millionen Menschen dran, die 12,3 Prozent Marktanteil entsprachen.

Doch nicht nur auf seine Comedy- und Kabarettformate konnte sich das ZDF am Freitag verlassen - schon um 20:15 Uhr räumte der Sender mächtig ab. Dort war es "Die Chefin", die mit 5,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst die Marktführerschaft beim Gesamtpublikum übernahm. Stolze 22,9 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe die "SOKO Leipzig" mit dem Abschied des langjährigen Hauptdarstellers Marco Girnth schließlich noch 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,5 Prozent Marktanteil erreichte.

Bei den Jüngeren taten sich die beiden ZDF-Serien hingegen in Konkurrenz zu Dschungel und Handball-EM schwer, hier lagen die Marktanteile letztlich bei 6,0 und 5,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;