Nachdem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon am Dienstagabend in allen relevanten Altersgruppen an der Spitze lag, setzte sich die RTL-Show auch am Mittwoch wieder gegen sämtliche Primetime-Programme durch. Diesmal schalteten 4,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 18,5 Prozent entsprachen. Das war zwar etwas weniger als am Tag zuvor, aber gleichzeitig mehr als ARD und ZDF mit ihren Programmen erreichten. Zugleich war es der dritte Tag in Folge, in der die Show über der Marke von vier Millionen landete.

In der Zielgruppe führte ohnehin kein Weg an "IBES" vorbei: Mit 1,59 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung diesmal einen Marktanteil von 33,3 Prozent, ehe auch "die Stunde danach" und die "Stefan Raab Show" noch mit Werten von 25,1 und 18,7 Prozent auf ganzer Linie überzeugten. Vorne lag "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zudem in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, in der 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal für 28,9 Prozent Marktanteil sorgten.

Das ZDF war indes mit dem DFB-Pokal beim jungen Publikum ebenfalls erfolgreich: Dort verzeichneten die beiden Hälften des Spiels zwischen Kiel und Stuttgart Marktanteile von 15,4 und 18,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten zunächst 3,46 Millionen Fans ein, ehe die Reichweite ab 21:48 Uhr auf 3,88 Millionen anzog. Zu diesem Zeitpunkt lag das ZDF dann auch klar vor dem Ersten, wo das Magazin "Plusminus" von 2,41 Millionen Menschen gesehen wurde.

Ungleich gefragter war im Vorfeld jedoch die zweite Staffel der ARD-Serie "Tage, die es nicht gab", die mit 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,2 Prozent Marktanteil sogar erfolgreicher startete als die erste Staffel vor knapp drei Jahren. Die zweite Folge hielt noch 3,63 Millionen Menschen vor dem Fernseher. Einen weiteren linearen Erfolg hat sich der Sender dagegen verbaut, indem man die übrigen Episoden nach Mitternacht versendete, wo das Interesse regelrecht einbrach. Das Staffel-Finale kam ab 2:32 Uhr auf gerade mal noch 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Kalkül dürfte daher sein, möglichst viele Menschen in die Mediathek zu locken. Gut möglich, dass dort auch vermehrt die Jüngeren erreicht werden. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen tat sich "Tages, die es nicht gab" am Mittwochabend in Konkurrenz zu Dschungel und DFB-Pokal jedenfalls ein ganzes Stück schwerer: Die ersten beiden Serien-Folgen brachten es hier nur auf Marktanteile von 6,0 und 5,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;