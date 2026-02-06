ZDFneo hat am Donnerstagabend die erste Ausgabe des "Neo Social Club mit Laura Larsson" ausgestrahlt, ein Erfolg war das Format allerdings noch nicht. Nur 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der Premiere mit dabei, sowohl insgesamt (0,4 Prozent) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (0,6 Prozent) hagelte es schlechte Marktanteile.

Mit dem Dschungelcamp bei RTL gab es allerdings auch ein ziemlich hartes Konkurrenzprogramm, das aktuell viele junge Menschen an sich bindet. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch: Das Format ist vor allem für ein Online-Publikum produziert worden, wie viele Menschen den "Neo Social Club" im ZDF-Streamingportal gesehen haben, ist nicht bekannt. Der lineare Vorlauf am Donnerstag bei ZDFneo war thematisch eigentlich passend: Die "heute-show" unterhielt zuvor noch 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit kam der Spartensender beim jungen Publikum immerhin auf 1,3 Prozent. Zur besten Sendezeit setzte man auf die Serie "The Rookie".

Deutlich zufriedener wird man in der Sparte bei ProSieben Maxx sein: Dort war das Auftaktmatch des Rugby-Turniers Six Nations zu sehen, das Duell zwischen Frankreich und Irland verfolgten in etwa 200.000 Menschen. Während in der ersten Halbzeit bereits gute 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin waren, steigerte sich dieser Wert während Halbzeit zwei auf richtig starke 4,1 Prozent. Die Wrestling-Show "NXT" kam am späten Abend sogar noch auf 4,5 Prozent.

Bei Sport1 startete unterdessen die Darts Premier League schwächer als vor einem Jahr, war aber natürlich trotzdem für gute Quoten gut. 180.000 Menschen sahen sich die dreieinhalbstündige Übertragung an, beim jungen Publikum entsprach das 1,5 Prozent Marktanteil. Vor einem Jahr sahen noch rund 260.000 Menschen zu und der Marktanteil lag einen ganzen Prozentpunkt höher. In den kommenden Wochen haben die Übertragungen aber noch Zeit, sich zu steigern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;