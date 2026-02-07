Eine recht frühe Karnevalssaison führte am Freitagabend nicht nur dazu, dass die "Fastnacht in Franken" diesmal gegen das RTL-Dschungelcamp ran musste, sondern es zusätzlich auch noch mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien zu tun bekam. Angesichts dessen dürfte man beim BR beim Blick auf die Quoten aufatmen: Das - im vergangenen Jahr allerdings schon einmal spürbar gesunkene - Quotenniveau konnte gehalten werden.

So verfolgten am Freitag im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung im BR Fernsehen, das waren etwa 100.000 weniger als im Jahr zuvor. Der Marktanteil blieb mit 12,3 Prozent fast unverändert, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,9 Prozent Marktanteil sogar wieder besser aus, vergangenes Jahr lag dieser Wert nur bei 6,3 Prozent. Die "Fastnacht in Franken" sortierte sich beim Gesamtpublikum damit am Freitagabend auf Platz 4 ein, in der jüngeren Altersgruppe musste man sich in der Primetime sogar nur RTL und dem Ersten geschlagen geben.

Die übrigen großen Privatsender hatten unterdessen gar nichts zu melden. Sat.1 kam mit Atze Schröders Bühnenprogramm "Echte Gefühle" nicht über 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und erreichte insgesamt rund 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" schalteten bei ProSieben nur 380.000 Personen ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 3,8 Prozent. "Gods of Egypt" lag bei RTLzwei bei 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" erreichte bei Kabel Eins 2,6 Prozent, "Goodbye Deutschland" bei Vox 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch RTL Super und der Disney Channel, die an Freitagen häufig mit ihren familiengerechten Filmen punkten können, waren diesmal chancenlos. "Toy Story 2" kam bei Disney nicht über 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt sahen hier 140.000 Personen zu. "Pitch Perfect 2" bei RTL Super musste sich mit 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von ebenfalls 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;