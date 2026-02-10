Mehr als fünf Millionen Menschen haben sich am Sonntag das Finale der diesjährigen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" angesehen, es war die höchste Reichweite seit sechs Jahren (DWDL.de berichtete). Am Montagabend war im Baumhaus in Australien nun das große Wiedersehen zu sehen - und auch das lief besser als zuletzt. 2,89 Millionen Menschen sahen, was sich Gil, Ariel, Simone & Co. zu sagen hatten, das waren rund 190.000 mehr als vor einem Jahr.

Mit einem Marktanteil in Höhe von 13,5 Prozent lief es für die Dschungel-Nachlese schon beim Gesamtpublikum ziemlich gut. Noch besser sah es aber natürlich beim jungen Publikum aus: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden starke 22,5 Prozent Marktanteil gemessen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 20,5 Prozent. In rund zwei Wochen steht noch "Das Nachspiel" zur Staffel auf dem Programm, dann kommen die Teilnehmenden noch einmal in Deutschland zusammen.

Auch in der vorangegangenen Nacht war RTL erfolgreich: Das dritte Viertel des Super Bowls erzielte ab 3 Uhr nachts 64,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,14 Millionen Menschen sahen zu. Und auch das finale Viertel lag noch leicht über der Millionen-Marke, 1,08 Millionen sahen zwischen 3:21 und 4:34 Uhr zu, in der klassischen Zielgruppe wurden damit 68,9 Prozent gemessen und auch insgesamt waren 40,2 Prozent drin. Die hohen Quoten wirkten sich schließlich auch auf das nachfolgende Programm aus: "Der Blaulicht-Report" lag in der Zielgruppe bei teils mehr als 40 Prozent und "Punkt 6" holte mit 23,0 Prozent einen der besten jemals gemessenen Werte. Die "Punkt"-Sendungen um 7 und 8 Uhr lagen ebenfalls bei starken bis sehr guten 19,8 und 12,8 Prozent.

Doch zurück in die Primetime des Montags: RTLzwei entschied sich trotz Dschungel- und Olympia-Konkurrenz dazu, die neue Staffel von "Die Geissens" zu starten. Aus Sicht der linearen TV-Quoten hat sich das nicht gelohnt. Die zwei Ausgaben kamen zur besten Sendezeit nur auf rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum wurden 3,4 und 2,6 Prozent Marktanteil gemessen. Das sind selbst für RTLzwei-Verhältnisse schwache Werte. Etwas besser, aber auch nicht gut, lief es für Vox: "Goodbye Deutschland" unterhielt 560.000 Personen, der Marktanteil betrug 4,4 Prozent.

Andere Privatsender setzten dagegen auf Wiederholungen: "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" unterhielt bei ProSieben 520.000 Menschen, das entsprach 4,7 Prozent Marktanteil. Damit lag man noch hinter Sat.1, das mit der Wiederholung des Films "Keinohrhasen" 680.000 Menschen zum Einschalten brachte, hier waren 5,2 Prozent Marktanteil drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;