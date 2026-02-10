"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat in diesem Jahr nicht nur seine linearen Reichweiten steigern können - auch Streaming erwies sich die Show als Riesen-Erfolg für RTL. In der fünften Kalenderwoche konnte die Realityshow nun sogar noch einmal kräftig zulegen: Mit einer Nettoreichweite von 3,195 Millionen im Streaming erreichten Personen konnte "IBES" ihren bisherigen Bestwert überbieten. Und wäre nicht die Handball-EM gewesen, dann hätte es sogar für den Spitzenplatz im Programmmarken-Ranking gereicht.
Tatsächlich konnte sich die ARD-"Sportschau" mit einer Nettoreichweite von 3,225 Millionen Personen knapp gegen das RTL-Dschungelcamp durchsetzen. Gegenüber der Vorwoche ging der Streaming-Wert damit allerdings leicht zurück. Das "Sportstudio live" belegte mit einigem Abstand - hier wurden 1,847 Millionen Personen gezählt - den dritten Platz. Mit der Champions League bei DAZN schaffte es zudem noch eine weitere Sport-Marke in die Top 10: Dank der XXL-Konferenz brachte es die Live-Übertragung des Streamers auf eine Nettoreichweite von 1,320 Millionen Personen und konnte den Vorwochenwert damit noch etwas ausbauen.
Während der Dschungel im Reality-Bereich dominierte, war war auch noch Platz für ein weiteres Format in dieses Genres: Die "Couple Challenge" von RTLzwei stellte mit einer Nettoreichweite von 817.000 Personen einen neuen Streaming-Rekord auf - und profitierte wohl auch davon, dass das Format im Linearen in direkter Konkurrenz zum überstarken "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Chance blieb.
Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 5 (26.1.-1.2.)
|Programmmarke
|Anbieter
|Nettoreichweite
Streaming only
|Sportschau
|ARD
|3,225
|Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
|RTL
|3,195
|Sportstudio Live
|ZDF
|1,847
|Der Bergdoktor
|ZDF
|1,847
|ntv Nachrichten
|RTL
|1,582
|UEFA Champions League
|DAZN
|1,320
|ZDFheute
|ZDF
|1,178
|Tagesschau
|ARD
|1,170
|Fallout
|Amazon
|1,169
|Tatort
|ARD
|1,140
|Frühling
|ZDF
|0,831
|Couple Challange (RTLzwei)
|RTL
|0,817
|Gute Zeiten, schlechte Zeiten
|RTL
|0,757
|Welt News
|Axel Springer
|0,745
|heute-show
|ZDF
|0,689
|Bundesliga
|DAZN
|0,639
|Sturm der Liebe
|ARD
|0,637
|Two and a half Men
|Amazon
|0,600
|Nord bei Nordwest
|ARD
|0,579
|ZDFinfo Doku
|ZDF
|0,570
Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 26.01.2026-01.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17089 vom 09.02.2026
Programmmarken? Was ist das?
Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.