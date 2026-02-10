"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat in diesem Jahr nicht nur seine linearen Reichweiten steigern können - auch Streaming erwies sich die Show als Riesen-Erfolg für RTL. In der fünften Kalenderwoche konnte die Realityshow nun sogar noch einmal kräftig zulegen: Mit einer Nettoreichweite von 3,195 Millionen im Streaming erreichten Personen konnte "IBES" ihren bisherigen Bestwert überbieten. Und wäre nicht die Handball-EM gewesen, dann hätte es sogar für den Spitzenplatz im Programmmarken-Ranking gereicht.

Tatsächlich konnte sich die ARD-"Sportschau" mit einer Nettoreichweite von 3,225 Millionen Personen knapp gegen das RTL-Dschungelcamp durchsetzen. Gegenüber der Vorwoche ging der Streaming-Wert damit allerdings leicht zurück. Das "Sportstudio live" belegte mit einigem Abstand - hier wurden 1,847 Millionen Personen gezählt - den dritten Platz. Mit der Champions League bei DAZN schaffte es zudem noch eine weitere Sport-Marke in die Top 10: Dank der XXL-Konferenz brachte es die Live-Übertragung des Streamers auf eine Nettoreichweite von 1,320 Millionen Personen und konnte den Vorwochenwert damit noch etwas ausbauen.

Während der Dschungel im Reality-Bereich dominierte, war war auch noch Platz für ein weiteres Format in dieses Genres: Die "Couple Challenge" von RTLzwei stellte mit einer Nettoreichweite von 817.000 Personen einen neuen Streaming-Rekord auf - und profitierte wohl auch davon, dass das Format im Linearen in direkter Konkurrenz zum überstarken "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Chance blieb.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 5 (26.1.-1.2.)



Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only Sportschau ARD 3,225 Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! RTL 3,195 Sportstudio Live ZDF 1,847 Der Bergdoktor ZDF 1,847 ntv Nachrichten RTL 1,582 UEFA Champions League DAZN 1,320 ZDFheute ZDF 1,178 Tagesschau ARD 1,170 Fallout Amazon 1,169 Tatort ARD 1,140 Frühling ZDF 0,831 Couple Challange (RTLzwei) RTL 0,817 Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 0,757 Welt News Axel Springer 0,745 heute-show ZDF 0,689 Bundesliga DAZN 0,639 Sturm der Liebe ARD 0,637 Two and a half Men Amazon 0,600 Nord bei Nordwest ARD 0,579 ZDFinfo Doku ZDF 0,570

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 26.01.2026-01.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17089 vom 09.02.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.