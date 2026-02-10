"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat in diesem Jahr nicht nur seine linearen Reichweiten steigern können - auch Streaming erwies sich die Show als Riesen-Erfolg für RTL. In der fünften Kalenderwoche konnte die Realityshow nun sogar noch einmal kräftig zulegen: Mit einer Nettoreichweite von 3,195 Millionen im Streaming erreichten Personen konnte "IBES" ihren bisherigen Bestwert überbieten. Und wäre nicht die Handball-EM gewesen, dann hätte es sogar für den Spitzenplatz im Programmmarken-Ranking gereicht.

Tatsächlich konnte sich die ARD-"Sportschau" mit einer Nettoreichweite von 3,225 Millionen Personen knapp gegen das RTL-Dschungelcamp durchsetzen. Gegenüber der Vorwoche ging der Streaming-Wert damit allerdings leicht zurück. Das "Sportstudio live" belegte mit einigem Abstand - hier wurden 1,847 Millionen Personen gezählt - den dritten Platz. Mit der Champions League bei DAZN schaffte es zudem noch eine weitere Sport-Marke in die Top 10: Dank der XXL-Konferenz brachte es die Live-Übertragung des Streamers auf eine Nettoreichweite von 1,320 Millionen Personen und konnte den Vorwochenwert damit noch etwas ausbauen.

Während der Dschungel im Reality-Bereich dominierte, war war auch noch Platz für ein weiteres Format in dieses Genres: Die "Couple Challenge" von RTLzwei stellte mit einer Nettoreichweite von 817.000 Personen einen neuen Streaming-Rekord auf - und profitierte wohl auch davon, dass das Format im Linearen in direkter Konkurrenz zum überstarken "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Chance blieb.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 5 (26.1.-1.2.)

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite
Streaming only
Sportschau ARD 3,225
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! RTL 3,195
Sportstudio Live ZDF 1,847
Der Bergdoktor ZDF 1,847
ntv Nachrichten RTL 1,582
UEFA Champions League DAZN 1,320
ZDFheute ZDF 1,178
Tagesschau ARD 1,170
Fallout Amazon 1,169
Tatort ARD 1,140
Frühling ZDF 0,831
Couple Challange (RTLzwei) RTL 0,817
Gute Zeiten, schlechte Zeiten RTL 0,757
Welt News Axel Springer 0,745
heute-show ZDF 0,689
Bundesliga DAZN 0,639
Sturm der Liebe ARD 0,637
Two and a half Men Amazon 0,600
Nord bei Nordwest ARD 0,579
ZDFinfo Doku ZDF 0,570

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; 26.01.2026-01.02.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17089 vom 09.02.2026

 

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.