Der Super Bowl hat bei RTL, zumindest während der ersten Hälfte, durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten noch einmal spürbar an Zugkraft gewonnen. Nachträglich kamen 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im ersten Viertel hinzu, 120.000 waren es im zweiten Viertel. Im zweiten Quarter lag das Marktanteilplus (14-49) bei 0,9 Prozentpunkten. Das dritte Viertel erreichte, zumindest in der Zeit bis 3 Uhr, einen Nachschlag von 1,6 Prozentpunkten, hier lag der Marktanteil letztlich also bei 62,1 Prozent. Für die zweite Hälfte des Spiels liegen die endgültig gewichteten Quoten noch nicht vor.

Spannend ist auch, welche Entwicklung die Olympia-Eröffnungsfeier im Ersten genommen hat. Hier kamen durch die endgültige Gewichtung zwar noch 90.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging jedoch um einen Prozentpunkt zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug das Minus sogar 2,2 Prozentpunkte, mit 20,5 Prozent Marktanteil war die Übertragung aber dennoch sehr stark unterwegs.

Sport-Übertragungen erfahren in der Regel keinen größeren Nachschlag in der Reichweite. In diesen beiden Fällen ist es etwas anders: Die Olympia-Eröffnungsfeier war zwar der Auftakt zu einer Vielzahl von sportlichen Wettbewerben, es handelte sich aber natürlich nicht um ein klassisches Sport-Event. Hier dürfte die zeitversetzte Nutzung also höher ausgefallen sein als bei Live-Übertragungen von Fußball, Handball, Ski & Co. Beim Super Bowl spielt die Uhrzeit eine große Rolle: Durch die Übertragung nach Mitternacht dürfte die zeitversetzte Nutzung hier ebenfalls größer ausgefallen sein als sonst. In die endgültige Gewichtung der Quoten fließen auch Abrufe von Livestreams mit rein.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.02.

22:31 4,04

(+0,94) 17,3%

(+2,8%p.) 1,03

(+0,40) 21,0%

(+5,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 03.02.

20:14 5,01

(+0,49) 20,6%

(+1,1%p.) 1,93

(+0,26) 36,9%

(+2,3%p.) Die Anstalt - Spezialauftrag (2) 06.02.

23:05 1,94

(+0,47) 11,1%

(+2,2%p.) 0,46

(+0,14) 13,2%

(+3,0%p.) extra 3 05.02.

22:52 2,08

(+0,46) 14,8%

(+2,3%p.) 0,42

(+0,11) 15,1%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 04.02.

20:14 4,76

(+0,44) 19,5%

(+1,0%p.) 1,86

(+0,27) 35,9%

(+2,6%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 06.02.

20:15 4,39

(+0,42) 16,4%

(+0,6%p.) 1,64

(+0,26) 29,4%

(+1,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale 08.02.

20:14 5,57

(+0,42) 21,7%

(+0,8%p.) 2,16

(+0,25) 35,5%

(+1,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 07.02.

20:14 4,63

(+0,41) 18,7%

(+0,9%p.) 1,69

(+0,25) 34,1%

(+3,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

20:14 4,77

(+0,40) 19,5%

(+0,8%p.) 1,87

(+0,23) 36,9%

(+2,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 05.02.

20:14 4,80

(+0,38) 18,9%

(+0,6%p.) 1,84

(+0,21) 35,7%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.02.-08.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ansonsten wurde das Nachschlagsranking wieder von der "heute-show" dominiert, die Folge vom 6. Februar unterhielt zusätzlich 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Gesamtreichweite stieg auf mehr als 4 Millionen. Mit +5,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum war Oliver Welke auch in diesem Ranking nicht zu schlagen. Der zweite Teil des "Anstalt"-Spezials erreichte später zusätzlich noch 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie +3,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Beides sind starke Werte, die allerdings unter denen des ersten Teils lagen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 06.02.

22:31 4,04

(+0,94) 17,3%

(+2,8%p.) 1,03

(+0,40) 21,0%

(+5,9%p.) Nachtstreife 04.02.

22:52 1,12

(+0,25) 8,9%

(+1,6%p.) 0,23

(+0,11) 9,1%

(+3,8%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 07.02.

20:14 4,63

(+0,41) 18,7%

(+0,9%p.) 1,69

(+0,25) 34,1%

(+3,0%p.) Die Anstalt - Spezialauftrag (2) 06.02.

23:05 1,94

(+0,47) 11,1%

(+2,2%p.) 0,46

(+0,14) 13,2%

(+3,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 04.02.

20:14 4,76

(+0,44) 19,5%

(+1,0%p.) 1,86

(+0,27) 35,9%

(+2,6%p.) extra 3 05.02.

22:52 2,08

(+0,46) 14,8%

(+2,3%p.) 0,42

(+0,11) 15,1%

(+2,6%p.) Alles was zählt 06.02.

19:06 1,46

(+0,16) 7,0%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,11) 10,5%

(+2,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 03.02.

20:14 5,01

(+0,49) 20,6%

(+1,1%p.) 1,93

(+0,26) 36,9%

(+2,3%p.) Inspector Barnaby 02.02.

23:13 1,11

(+0,16) 12,6%

(+1,0%p.) 0,11

(+0,04) 6,5%

(+2,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

20:14 4,77

(+0,40) 19,5%

(+0,8%p.) 1,87

(+0,23) 36,9%

(+2,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.02.-08.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei RTL war außerdem erneut das Dschungelcamp sehr gefragt. Die ohnehin schon sehr hohen Reichweiten steigerten sich in der Spitze noch um bis zu 490.000. Auch das Finale sammelte nachträglich noch 420.000 Menschen ein - die Gesamtreichweite lag damit bei extrem starken 5,57 Millionen. Der Marktanteil beim Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" betrug letztlich 35,5 Prozent, der ursprüngliche Wert ging damit noch um 1,7 Prozentpunkte nach oben.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Olympia: Eröffnungsfeier 06.02.

19:56 5,33

(+0,09) 21,3%

(-1,0%p.) 1,05

(+0,02) 20,5%

(-2,2%p.) Olympia: Studio 06.02.

19:50 3,11

(+0,05) 15,9%

(-0,6%p.) 0,55

(+0,02) 15,3%

(-1,2%p.) sportstudio live-Olympia: Curling ITA/GBR Mixed 08.02.

20:59 3,03

(+0,05) 10,3%

(-0,3%p.) 0,97

(+0,00) 13,9%

(-1,1%p.) auslandsjournal 04.02.

23:05 1,29

(+0,03) 10,9%

(-0,5%p.) 0,20

(+0,01) 8,4%

(-1,0%p.) Tagesschau 06.02.

19:31 2,35

(+0,04) 10,7%

(-0,3%p.) 0,43

(+0,00) 11,8%

(-1,0%p.) RTL Aktuell 06.02.

18:44 2,59

(+0,02) 13,8%

(-0,2%p.) 0,52

(+0,00) 19,1%

(-0,9%p.) RTL Aktuell 03.02.

18:44 2,81

(+0,02) 14,9%

(-0,3%p.) 0,49

(0,00) 18,8%

(-0,8%p.) sportstudio live-Olympia: Moderation 08.02.

18:41 4,50

(+0,07) 17,6%

(-0,2%p.) 1,03

(+0,01) 19,9%

(-0,8%p.) Olympia: Snowboard Big Air Männer 07.02.

22:17 2,40

(+0,04) 11,0%

(-0,2%p.) 0,61

(+0,01) 13,1%

(-0,7%p.) Olympia: Ski-Alpin Abfahrt Männer 07.02.

21:59 2,93

(+0,04) 13,1%

(-0,3%p.) 0,72

(+0,01) 15,6%

(-0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 02.02.-08.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;