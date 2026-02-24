Das Erste hat sich am Montagabend ausgiebig mit Zucker im Speziellen und der Gesundheit im Allgemeinen beschäftigt, damit holte der Sender dann vor allem beim jungen Publikum sehr ansehnliche Quoten. Die Doku "Hirschhausen und der Zucker" erreichte ab 20:30 Uhr im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, kein anderer Sender war in der Primetime erfolgreicher. Der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Insgesamt schalteten 2,92 Millionen Menschen zu.

Im Anschluss diskutierte Eckart von Hirschhausen zum Thema "Zuckersteuer und Abnehmspritze: Wird unser Leben so gesünder?" bei "hart aber fair", die Talk-Sendung erreichte 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch hier erzielte Das Erste ziemlich gute 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Später am Abend lagen auch noch die "Tagesthemen" (12,0 Prozent) und die Doku "Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?" (10,5 Prozent) bei zweistelligen Werten.

Um 20:15 Uhr hatte Das Erste zunächst einen 15-minütigen "Brennpunkt" eingeschoben, Grund dafür war der vierte Jahrestag der Vollinvasion Russlands in der Ukraine. Hier sahen 3,07 Millionen Menschen zu, nachdem die "Tagesschau" zuvor noch 4,78 Millionen informiert hatte. Auch der "Brennpunkt" erzielte beim jungen Publikum starke 16,8 Prozent Marktanteil, während insgesamt 12,7 Prozent drin waren.

Während Das Erste die Primetime also beim jungen Publikum dominierte, lag insgesamt das ZDF vorn. Den Krimi "Unter anderen Umständen - Das Mädchen ohne Namen" sahen 6,37 Millionen Menschen, das ist selbst für diesen reichweitenstarken Sendeplatz ein starkes Ergebnis. 26,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sprechen eine klare Sprache. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch zu 7,0 Prozent, damit lag das ZDF immerhin noch vor Sat.1 und ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;