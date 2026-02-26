"Das große Promibacken" hat sich vor zwei Wochen mit reihenweise Tiefstwerten zurückgemeldet, eine Woche später ging es etwas bergauf, an den Erfolg früherer Staffeln kam man aber nicht heran. Jetzt musste die Sendung sogar wieder einige Abschläge hinnehmen - und das sogar ohne DFB-Pokal oder Olympia im Gegenprogramm. Nur 1,15 Millionen Menschen sahen am Mittwoch zu, 230.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben die "Promibäcker" bei nur 5,8 Prozent Marktanteil hängen.

In der Zielgruppe musste sich Sat.1 damit in der Primetime sogar noch Kabel Eins unterordnen, das mit dem Film "Glass" auf 240.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,1 Prozent kam. Insgesamt lag die Reichweite des Streifens deutlich unter der der Backshow, 570.000 Personen sahen im Schnitt zu. Auch Familie Ritter bei RTL hatte insgesamt weniger Publikum als das "Promibacken", hier schalteten 1,04 Millionen Menschen ein. Aus der Altersklasse 14-49 verzeichnete die "Stern TV Reportage" jedoch 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das sorgte für sehr gute 11,3 Prozent.

Noch etwas besser lief es beim jungen Publikum für ProSieben: "Germany’s Next Topmodel" unterhielt mit der neuesten Männer-Ausgabe 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, damit waren 12,8 Prozent Marktanteil drin. Die Gesamtreichweite der Show mit Heidi Klum lag bei 1,03 Millionen - das ist die bislang niedrigste Reichweite der noch jungen Staffel. Während "Stern TV" bei RTL am späten Abend immerhin noch 9,1 Prozent Marktanteil verzeichnete, kamen zwei Ausgaben von "Dr. Rick & Dr. Nick" bei ProSieben auf lediglich 6,2 und 3,2 Prozent.

Bei RTLzwei erzielten unterdessen zwei frische Folgen der "Wollnys" jeweils 4,5 Prozent Marktanteil, was ein solides Ergebnis ist. Die Reichweite lag jedoch bei weniger als einer halben Million. Vox kam zur gleichen Zeit mit der Reportage "Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks" auf nicht viel bessere 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit nur 4,4 Prozent Marktanteil drin - das sind für Vox-Verhältnisse schlechte Werte.

