Fans der ARD-Telenovelas hatten es zuletzt nicht leicht: Wegen der Olympischen Winterspiele sind im Februar gleich mehrere Ausstrahlungen auf den regulären Sendeplätzen ausgefallen. Jetzt versuchen "Rote Roten" und "Sturm der Liebe" wieder in Gang zu kommen - doch das ist vor allem beim jungen Publikum überhaupt nicht so einfach. Die beiden Serien sind in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen ohnehin chronisch schwach unterwegs, am Mittwoch sah es jedoch besonders schlecht aus.

"Sturm der Liebe" kam da in der genannten Altersklasse auf eine Reichweite in Höhe von 0,00 Millionen. Das bedeutet, dass in Summe weniger als 5.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 zugeschaut haben, der Marktanteil lag dementsprechend bei schlechten 0,4 Prozent. Am Mittwoch war übrigens auch Mario Basler (Foto oben) zu sehen, der aktuell im Rahmen einer Gastrolle in der Serie mitspielt. "Rote Rosen" erreichte zuvor noch 2,4 Prozent bei 20.000 Zuschauenden - ebenfalls ein sehr schwacher Wert.

Insgesamt kamen beide Serien auf etwas mehr als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, damit lagen sie unter ihren Durchschnittswerten - vor allem "Sturm der Liebe" tat sich sehr schwer. Mit 8,3 und 8,1 Prozent Marktanteil lief es sowohl für "Rote Rosen"als auch für "Sturm der Liebe" relativ schlecht, der Senderschnitt wurde jedenfalls deutlich verpasst. Zur Wahrheit gehört aber auch: Beide Serien gehören regelmäßig zu den erfolgreichsten Formaten in der Mediathek, die lineare Ausstrahlung liefert also nicht die einzige Kennzahl für den (Miss-)Erfolg.

Linear lief es in der Primetime besser für Das Erste: Den Film "Faltenfrei" wollten zur besten Sendezeit 3,54 Millionen Menschen sehen, damit waren für den Sender 15,5 Prozent Marktanteil drin. "Plusminus" fiel danach jedoch nicht nur unter die 2-Millionen-Marke, sondern auch auf einen einstelligen Marktanteil. Die "Tagesthemen" (10,9 Prozent) und "Maischberger" (12,7 Prozent) konnten das später wieder steigern.

Der ungefährdete Primetime-Sieg bei Jung und Alt ging am Mittwoch jedoch ans ZDF: "Aktenzeichen XY" erreichte 4,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen 800.000 aus der Altersklasse 14-49 kamen. Kein anderer Sender erreichte nach 20:15 Uhr höhere Reichweiten. Während beim jungen Publikum 17,7 Prozent Marktanteil drin waren, wurden insgesamt sogar 20,3 Prozent gemessen.

Die Champions-League-Highlights am späten Abend erreichten noch 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum waren damit 10,4 Prozent drin. Das konnte Markus Lanz im Anschluss locker schlagen, mit seiner Talkshow steigerte er den Marktanteil nach Mitternacht auf 15,0 Prozent. 960.000 Menschen sahen zwischen 0 und 00:50 Uhr noch zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;