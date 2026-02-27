Nach drei Touren durch Amerika starteten die TV-Köche Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner am Donnerstagabend bei Kabel Eins in ihren "Roadtrip Australien" - und waren damit auf Anhieb sehr erfolgreich: Durchschnittlich 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und damit sogar geringfügig mehr als bei der Auftakt-Folge von "Roadtrip Amerika" vor einem Jahr. In der Zielgruppe überzeugte die Dokusoap mit einem sehr guten Marktanteil von 6,7 Prozent.

Nun bleibt allerdings abzuwarten, ob es Kabel Eins besser gelingen wird als zuletzt, das Publikum auch über die kommenden Wochen hinweg bei der Stange zu halten - im Vorjahr tat sich das Format nach einem ebenfalls guten Start zunehmend schwer, musste damals allerdings auch zweimal gegen das Dschungelcamp antreten. Das Zusammenspiel mit der neuen Dokusoap "German Cops" funktionierte am Donnerstag allerdings schon mal nicht: Der zweite Neustart des Abends tat sich ab 22:23 Uhr mit nur 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwer und fiel insgesamt auf 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Durchweg enttäuschend verlief der Abend für Sat.1, das um 20:15 Uhr noch hinter Kabel Eins zurückfiel. Mit gerade mal 4,3 Prozent Marktanteil unterbot "Hast du Töne?!" sogar ziemlich deutlich den Tiefstwert der Vorwoche. Gleichzeitig fiel auch die Gesamt-Reichweite der von Matthias Opdenhövel moderierten Show mager aus: Nur 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal dabei. Für "Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" interessierten sich später am Abend sogar nur noch 2,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, ehe eine Wiederholung von "99 - Wer schlägt sie alle?" nach Mitternacht auf vollends desolate 0,7 Prozent fiel.

Ebenfalls noch vor Sat.1 landete RTLzwei in der Primetime: Dort überzeugte "Reeperbahn privat" mit schönen 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Vox zählte mit dem Spielfilm "Fast & Furious 6" diesmal 5,3 Prozent. Am besten lief es um 20:15 Uhr für ProSieben, wo sich "Germany's next Topmodel" zu einem - vorläufig gewichtet - mit 14,3 Prozent Marktanteil zu einem neuen Staffel-Bestwert aufschwang. Insgesamt schalteten 1,21 Millionen Menschen ein. Die anschließend gezeigte Wiederholung vom Vortag enttäuschte dagegen mit nur 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;