Die gute Nachricht für RTL zuerst: Der VfB Stuttgart steht trotz der jüngsten Niederlage gegen Celtic Glasgow im Achtelfinale der Europa League. Und auch die Quoten des Rückspiels stimmten am Donnerstag - trotz der ungewohnten Anstoßzeit um 18:45 Uhr. Durchschnittlich 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Hälfte, während der zweiten wurden 2,14 Millionen gezählt.

In beiden Fällen lag der Gesamt-Marktanteil bei 9,5 Prozent, während die Live-Übertragung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf Werte von 13,5 und 12,7 Prozent kam. Bei Nitro steigerte sich die Parallel-Übertragung indes zusätzlich noch auf 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte Marktanteile von 1,0 und 1,2 Prozent in der Zielgruppe, was für den Männersender freilich weniger als Erfolg zu werten ist als die Quoten, die RTL erzielte.

Kurios allerdings, dass Nitro mit dem direkt danach übertragenen Abendspiel zwischen Nottingham Forst und Fenerbahce Istanbul den Marktanteil auf bis zu 2,3 Prozent steigern konnte, während RTL im Nachhinein wohl lieber auf eine Übertragung im Hauptprogramm verzichtet hätte. Dort sackte der Marktanteil mit dem Anpfiff auf sehr schwache 4,9 Prozent ab und lag auch während der zweiten Hälfte bei nur 6,7 Prozent. Insgesamt wollten weniger als 800.000 Fans das Spiel bei RTL sehen.

Der schwache Vorlauf ging auch an der "Stefan Raab Show" nicht spurlos vorüber. Mit 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte sie ihre bislang niedrigste Reichweite. Immerhin: Mit einem Marktanteil von 6,1 Prozent lief's in der Zielgruppe ein ganzes Stück besser als zuletzt, ehe das "Nachtjournal" schließlich sogar noch einen zweistelligen Wert erzielte. Nichts zu holen gab es dagegen für die Europa-League-Highlights bei Nitro: Mehr als ein Marktanteil von 0,9 Prozent war hierfür nicht drin.

