Am Montag ist auf dem 18-Uhr-Sendeplatz die Sat.1-Dailysoap "Ein Hof zum Verlieben" gestartet - doch auf Rückenwind konnte sich der Neustart dabei nicht verlassen. Mit Marktanteilen von 1,5 und 2,9 Prozent gingen die beiden zuvor gezeigten "Notruf"-Folgen baden. Angesichts kann man wohl schon von einem Erfolg sprechen, dass die Serie zum Auftakt an der Marke von vier Prozent kratzte.

3,7 Prozent Marktanteil erzielte "Ein Hof zum Verlieben" bei den 14- bis 49-Jährigen, eine weitere Folge kam direkt im Anschluss auf 3,9 Prozent. Damit lief es sogar besser als für "Die Landarztpraxis", die um 19:00 Uhr auf magere 2,2 Prozent zurückfiel. Die gute Nachricht für den Sender: Wer einmal einschaltete, blieb auch dran: 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Premiere der neuen Daily, ehe sich die zweite Folge leicht auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte.

Noch Luft nach oben besteht unterdessen am Vorabend für die Jubiläumswoche des "Perfekten Dinners". Zum Auftakt erreichte die Vox-Dokusoap am Montag um 19:00 Uhr ordentliche 7,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - zuletzt hatte das Format schon deutlich stärkere Tage. Richtig zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo sich "Hartz Rot Gold" um 17:09 Uhr zurückmeldete und auf Anhieb mit 7,8 Prozent Marktanteil überzeugte. Zwei Stunden später erzielte "Berlin - Tag & Nacht" mit 4,7 Prozent zudem den zweitbesten Marktanteil des laufenden Jahres.

Und auch am ARD-Vorabend gab's zum Start in die neue Woche ein Comeback: Dort startete das "Großstadtrevier" mit 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum in die neue Staffel - gute Werte, aber weniger als zuletzt "Morden im Norden" auf diesem Sendeplatz erreichte. Stärker war zuvor auch "Wer weiß denn sowas?": Die Rateshow erreichte um 18:00 Uhr im Schnitt 3,61 Millionen Menschen sowie 21,1 Prozent Marktanteil und war auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,0 Prozent sehr erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;