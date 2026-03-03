Die meistgesehene Sendung lief am Montag im ZDF: Durchschnittlich 5,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für den Thriller mit Désirée Nosbusch in der Hauptrolle, sodass der Marktanteil bei starken 23,5 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der Fernsehfilm mit nur 5,9 Prozent Marktanteil hingegen deutlich schwerer.

Umso bemerkenswerter, dass es dem Sender im Anschluss gelang, mit dem "heute-journal" noch einmal viele Jüngere zu sich zu ziehen: Auf 10,6 Prozent Marktanteil steigerte sich das Nachrichtenmagazin, insgesamt blieben noch 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Im Ersten war derweil um 20:15 Uhr zunächst wieder ein "Brennpunkt" zur "Eskalation in Nahost" zu sehen, dessen Reichweite jedoch deutlich niedriger ausfiel als noch am Abend zuvor. Diesmal schalteten 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sodass der Marktanteil bei 15,2 Prozent lag. Beim jungen Publiku trumpfte die halbstündige Sondersendung jedoch mit hervorragenden 22,3 Prozent aus, nachdem schon die "Tagesschau" auf 23,2 Prozent gekommen war.

Von diesem Erfolg profitierte dann auch "Hart aber fair", dessen Start auf 20:45 Uhr vorgezogen wurde. Der Polittalk mit Louis Klamroth erzielte 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war damit in dieser Altersgruppe stärker als beim Gesamtpublikum, wo 2,12 Millionen Menschen für 9,2 Prozent Marktanteil sorgten. Auch die "Tagesthemen" überzeugten anschließend noch mit 11,5 Prozent bei den Jüngeren.

Auf ähnlicher Flughöhe waren auch die Shows bei Vox und RTL unterwegs: So steigerte "Die Höhle der Löwen" ihren Marktanteil in dieser Woche auf 11,4 Prozent, während "Wer wird Millionär?" mit 10,0 Prozent vergleichsweise mäßig performte. Ein "RTL aktuell Spezial" lag zuvor bei 9,7 Prozent und erreichte gegen den "Brennpunkt" insgesamt 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Um den Krieg ging es derweil am späten Abend auch noch einmal im ZDF, das kurzfristig eine Sonderausgabe von "Markus Lanz" ins Programm nahm. Ab 23:38 Uhr verfolgten im Schnitt 900.000 Menschen den Talk. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Lanz somit einen Marktanteil von 12,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;