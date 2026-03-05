Das BR Fernsehen hat am Mittwochabend mit dem Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg erwartungsgemäß starke Quoten erzielt. Der Erfolg der Live-Übertragung ab 19:00 Uhr war so groß, dass der öffentlich-rechtliche Sender mit einem bundesweiten Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent sogar auf dem vierten Platz landete - noch vor Sat.1. Tatsächlich war das Derblecken auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus gefragt: Im Schnitt schalteten 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die für einen Marktanteil von 9,9 Prozent sorgten.

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Reichweite damit zwar etwas nach unten, dennoch lag die Nockherberg-Übertragung nur knapp hinter dem ARD-Film "Ungeschminkt", der ab 20:29 Uhr im Ersten von 2,31 Millionen Menschen gesehen wurde. Der "Brennpunkt" war zuvor noch ein ganzes Stück gefragter und erreichte im Schnitt 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders gefragt war das Politiker-Derblecken aber natürlich in Bayern, wo der BR dann auch am Mittwoch mit weitem Abstand als Marktführer hervorging: Stolze 23,7 Prozent betrug der Tagesmarktanteil im Sendegebiet. Bemerkenswert: Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen punktete der Nockherberg bundesweit mit starken 8,8 Prozent Marktanteil, womit man - mit Ausnahme von ProSieben - sämtliche Privatsender überholte.

Die meistgesehene Sendung des Tages war derweil die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 4,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,2 Prozent Marktanteil kam. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag die 20-Uhr-Ausgabe an der Spitze: Hier sorgten 920.000 Personen dieser Altersgruppe sogar für einen Marktanteil von 22,8 Prozent. Erfolgreichstes Primetime-Programm beim Gesamtpublikum wiederum war der ZDF-Film "Schnee von gestern", der mit 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für 17,3 Prozent Marktanteil sorgte, bei den Jüngeren angesichts von 4,3 Prozent aber kaum eine Rolle spielte.

Gleichwohl war das ZDF im weiteren Verlauf des Abends auch bei den 14- bis 49-Jährigen zunehmend erfolgreich: So steigerten sich "heute-journal" und die Extra-Ausgabe von "Maybrit Illner" auf Werte von 9,6 und 9,2 Prozent, ehe das "Auslandsjournal" sogar sehr gute 12,4 Prozent schaffte. Am späten Abend überzeugten außerdem noch das "heute-journal Update" und "Markus Lanz" mit Marktanteilen von 11,5 und 13,0 Prozent, wodurch das ZDF zu diesem Zeitpunkt die Privaten klar hinter sich ließ.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;