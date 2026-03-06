Die Serie "Meiberger" fand in Deutschland nie ein allzu großes Publikum, nach dem Einstieg der ARD, der Umwandlung ins 90-Minüter-Format und der Ausstrahlung unter dem Titel "Der Salzburg-Krimi" sieht das aber ganz anders aus. Vergangene Woche verlief schon die Premiere mit im Schnitt 5,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr erfolgreich - und die meisten kamen diese Woche zurück. Die Reichweite für den zweiten Film der Reihe, "Am seidenen Faden", lag mit 5,48 Millionen nur minimal niedriger. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 24,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 8,5 Prozent Marktanteil.

Damit sicherte sich der "Salzburg-Krimi" erneut den Tagessieg beim Gesamtpublikum vor dem "Bergdoktor", der zum Staffelfinale aber auch nochmal rund fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher locken konnte. 21,9 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen gelang erneut sogar ein zweistelliger Marktanteil von 10,2 Prozent. Das ZDF musste sich beim jungen Publikum in der Primetime damit nur "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben geschlagen geben. Die linearen Reichweiten der "Bergdoktor"-Ausstrahlung lagen in diesem Jahr unterdessen unter den Werten der vergangenen Jahre - allerdings ist die Reihe schon seit Wochen einer der größten Hits in der ZDF-Mediathek, wohin sich ein größer werdender Teil der Nutzung verlagert hat.

Im weiteren Verlauf des Abends punktete das ZDF wieder mit seinen Talks. "Maybrit Illner" zählte im Schnitt 2,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das war der höchste Wert seit Mitte Januar. Die Zusatz-Ausgabe am Mittwoch hat also noch nicht zur Talk-Ermüdung geführt. Der Marktanteil belief sich auf 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Durch die Decke gingen im Anschluss die Quoten von "Markus Lanz", 17,4 Prozent betrug der Marktanteil insgesamt und herausragende 18,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei.

"Nuhr im Ersten" hatte im Schnitt 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für gewohnt gute 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,8 Prozent recht gut aus. "Dod - Das Leben ist das Ende" hielt im Anschluss noch 860.000 Personen dran, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen war Heinz Becker mit 2,8 Prozent Marktanteil allerdings weniger gefragt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;