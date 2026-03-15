Nach den "Unzerquizbaren" versuchte sich Stefan Raab am Samstagabend mit seinem nächsten Quiz-Anlauf bei RTL - und anders als noch im November gelang ihm diesmal ein schöner Quoten-Erfolg. Die erste Folge von "Wer weiß wie wann was war?", die Raab zusammen mit Barbara Schöneberger präsentierte, performte bei Jung und Alt gleichermaßen gut: So schalteten insgesamt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für gute 8,8 Prozent Marktanteil sorgten. Verglichen mit den "Unzerquizbaren" waren diesmal also fast doppelt so viele Menschen dabei.

Besonders stark schnitt "Wer weiß wie wann was war?" in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ab, wo die neue Show auf Anhieb mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 17,0 Prozent kam und RTL damit die Primetime-Marktführerschaft bescherte. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen setzte sich Raab an die Spitze: Dort sorgten 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für sehr gute 14,9 Prozent Marktanteil. Im Windschatten des Neustarts punktete später dann auch noch eine "Take Me Out"-Wiederholung mit überzeugenden 15,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Meistgesehene Sendung des Tages war derweil die "Tagesschau", die um 20 Uhr alleine im Ersten von 5,87 Millionen Menschen gesehen wurde. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichten die ARD-Nachrichten jeweils über 27 Prozent Marktanteil. Und auch mit dem Spielfilm "Das dunkle Vermächtnis" gelang es dem Ersten, das Publikum zu halten: Mit 5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 23,9 Prozent Marktanteil lag der Thriller weit vor der Show-Konkurrenz.

Allerdings schlug sich auch "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF mit 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gut, hier lag der Gesamt-Marktanteil bei 15,3 Prozent. Für Zarrella bedeutete das die höchste Reichweite seiner Show seit November 2024. Zudem überzeugte die Sendung auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,5 Prozent Marktanteil. "Das dunkle Geheimnis" bewegte sich im Ersten mit 8,1 Prozent auf ähnlicher Flughöhe. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen schwang sich der ARD-Film mit 13,6 Prozent indes zum größten Raab-Verfolger auf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;