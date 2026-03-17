Das Debatten-Format "Die 100" mit Ingo Zamperoni tut sich zunehmend schwer, möglichst viele Menschen zu erreichen. Bevor Das Erste das Format in der kommenden Woche auf einem neuen Sendeplatz testet (DWDL.de berichtete), ist jetzt noch einmal eine Ausgabe am Montagabend zu sehen gewesen - und die lief aus Sicht der klassischen Quoten richtig schlecht. Nur 1,22 Millionen Menschen wollten sehen, wie die Diskussion rund um das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA unter Donald Trump ablief. Weniger Menschen schalteten das Format im Ersten bislang noch nie ein.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag für "Die 100" dementsprechend auch nur bei 5,5 Prozent. Und auch beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es angesichts von 5,4 Prozent schlecht. Die Naturdoku "Naturwunder Hawaii" kam zuvor noch auf 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Film blieb insgesamt zwar auch bei nur 8,7 Prozent hängen, erzielte dafür bei den Jüngeren durchaus ansehnliche 9,9 Prozent Marktanteil.

Bergauf ging es für den Sender erst am späteren Abend. Die "Tagesthemen" informierten 1,62 Millionen Menschen und auch "Maischberger" kam ab 22:50 Uhr angesichts von 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf eine höhere Reichweite als "Die 100" auf dem deutlich prominenteren Sendeplatz. Der Talk verzeichnete beim jungen Publikum sogar 10 Prozent Marktanteil.

Den Quoten-Hammer ausgepackt hat unterdessen das ZDF: Mit einem neuen "Nord Nord Mord"-Krimi unterhielten die Mainzer zur besten Sendezeit 7,59 Millionen Menschen, damit erreichte man 31,9 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender kam am Montag auch nur in die Nähe dieser Werte. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Krimi angesichts von 7,8 Prozent fast schon blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;