Die "Tagesschau" ist am Dienstag die Sendung gewesen, die am gesamten Tag die höchste Reichweite verzeichnete. 4,53 Millionen Menschen informierten sich alleine im Ersten über die Meldungen des Tages. Auf den Plätzen zwei bis fünf im Reichweiten-Ranking folgten ebenfalls durchweg Formate, die vor 20:15 Uhr zu sehen waren. Das zeigt einerseits, wie stark diese waren - aber auch, wie viel Luft gleichzeitig in der Primetime war.

So erreichte die "SOKO" aus Köln ab 18 Uhr durchschnittlich 3,20 Millionen Menschen. Das ZDF konnte die Reichweite im weiteren Verlauf des Vorabends sogar noch ausbauen: Die "heute"-Nachrichten kamen auf 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Rosenheim-Cops" erzielten später noch 3,33 Millionen. Weil zwischen 18 und 20 Uhr die Reichweiten im TV aber konstant steigen, verzeichnete das ZDF langsam sinkende Marktanteile. Während die "SOKO" noch auf 20,7 Prozent Marktanteil kamen, lagen "heute" und "Rosenheim-Cops" später noch bei 18,7 und 15,9 Prozent. Alles sind gute bis sehr gute Quoten für das ZDF.

Ganz stark war im Vorabend des Ersten außerdem "Wer weiß denn sowas?" unterwegs. 3,17 Millionen Menschen sahen sich die Show an, damit lag die Produktion auf einem Niveau mit den Serien in der Primetime. Dort lag "Die Notärztin" zunächst bei 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, "In aller Freundschaft" kam danach auf 3,17 Millionen. Während das Vorabend-Quiz auf 21,7 Prozent Marktanteil kam, holten die Serien mit 14,3 und 15,1 Prozent ebenfalls gute Werte. "Die Notärztin" schaffte zudem beim jungen Publikum sehr gute 10,8 Prozent.

Das ZDF schickte zur besten Sendezeit mal wieder Sebastian Lege auf Sendung. In der Reihe "Besseresser" ging es diesmal um die Tricks von Burger King & Co., das wollten 2,07 Millionen Menschen sehen. Und während damit beim Gesamtpublikum nur 9,3 Prozent Marktanteil drin waren, punktete Lege bei den 14- bis 49-Jährigen mit sehr ansehnlichen 11,8 Prozent. Beim jungen Publikum musste sich das Format nur knapp "TV Total" geschlagen geben. Auch "Frontal" lag im Anschluss noch bei sehr guten 11,5 Prozent. Und auch das "heute journal" (13,7 Prozent), "Die Anstalt" (11,3 Prozent) und "Markus Lanz" (12,3 Prozent) hielten die Marktanteile beim jungen Publikum im weiteren Verlauf des Abends hoch.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;