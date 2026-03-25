In der neuen von Fandango produzierten Dokureihe "Die Hausmeister" begleitet DMAX Hausmeister bei ihrer Arbeit - und das in verschiedenen Teilen Deutschlands. Zum Start hat das Format überraschend starke Quoten eingefahren. Die erste Folge kam ab 21:15 Uhr auf 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon kamen 120.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete das starke 3,2 Prozent. Eine zweite Folge steigerte sich sogar noch auf 4,9 Prozent, hier sahen insgesamt 250.000 Menschen zu.

Zum Beginn der Primetime hatte DMAX mit "Der Camping Clan - Alles für den Platz" noch 400.000 Menschen vor den TV-Geräten versammelt, davon waren aber nur 80.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. "Die Hausmeister" konnte danach also vor allem junges Publikum einsammeln, was zu den Marktanteilen weit über dem Senderschnitt führte. Das Camping-Format kam zur besten Sendezeit auf 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil ist DMAX am Dienstag der erfolgreichste Spartensender beim jungen Publikum gewesen - gleichauf mit ProSieben Maxx. Dort punkteten "Family Guy", "Simpsons" und "Futurama" bereits ab dem Vorabend und bis nach Mitternacht.

Äußerst schwer hat es dagegen weiterhin "Survivor" bei Sport1. Die zweite Folge der neuen deutschen Adaption der US-Abenteuershow brachte es auf lediglich 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren für den Spartensender nur schlechte 0,2 Prozent Marktanteil drin. Erneut lief "Bitte Lächeln" am Vorabend mit 90.000 Zuschauern und 0,9 Prozent Marktanteil besser - und diesmal auch ohne Fußball-Anschub wie noch am Montag. Auch "Hausmeister Krause" hatte am späten Nachmittag mehr Reichweite als "Survivor" in der Primetime.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;