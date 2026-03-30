Mit Collien Fernandes als Gast gelang der Redaktion von "Caren Miosga" am Sonntagabend ein echter Coup, beherrschte die Debatte um digitale Gewalt - ausgelöst durch einen "Spiegel"-Bericht über Fernandes und die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann - doch die Schlagzeilen der vergangenen Tage. Den Quoten der ARD-Talkshow half das gleichwohl nicht. Im Gegenteil: Mit 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Miosga in dieser Woche die niedrigste Reichweite des laufenden Jahres.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei nur 10,8 Prozent und damit fast 20 Prozentpunkte niedriger als beim zuvor gezeigten "Polizeiruf 110", der noch die bemerkenswerte Marke von 30 Prozent übersprungen hatte. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen verfing der Talk nur bedingt: 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Altersklasse sorgten für 7,6 Prozent Marktanteil.

Auch die anschließenden "Tagesthemen" konnten das Ruder nicht mehr herumreißen und fielen beim Gesamtpublikum sogar auf einen einstelligen Marktanteil: 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen ab 22:46 Uhr mäßigen 9,6 Prozent. Für das Kulturmagazin "ttt - titel thesen temperamente" blieben im weiteren Verlauf des Abends schließlich nur noch 690.000 Personen dran, die 5,4 Prozent Marktanteil nach sich zogen. Bemerkenswert: Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für "ttt" mit 6,2 Prozent sogar ein Stück besser.

"Tagesschau" und "Polizeiruf" sei Dank ging Das Erste am Sonntag dennoch als Tagesmarktführer beim Gesamtpublikum hervor: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 12,7 Prozent lag der Sender über einen Prozentpunkt vor dem ZDF. RTL kam als mit Abstand stärkster Privatsender auf 9,1 Prozent. Sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch den 14- bis 59-Jährigen setzten sich dagegen die Kölner an die Spitze des Marktanteils-Rankings. Hierzu trug nicht zuletzt der Erfolg von "Let's Dance" bei (DWDL.de berichtete).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;