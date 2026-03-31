Erst vor wenigen Tagen hat das DFB-Team um Trainer Julian Nagelsmann mit 4:3 gegen die Schweiz gewonnen, jetzt stand schon das nächste Freundschaftsspiel auf dem Programm. Und auch gegen Ghana setzten sich die deutschen Kicker knapp durch - am Ende stand es 2:1. Während das Match gegen die Schweiz bei RTL zu sehen war, wurde die Partie gegen Ghana jetzt im Ersten übertragen - und dort waren noch deutlich höhere Reichweiten drin.

8,29 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung an, der Marktanteil lag bei starken 34,8 Prozent. RTL verzeichnete mit der Fußballübertragung vor einigen Tagen in Halbzeit eins rund 6 Millionen und in Halbzeit zwei etwas mehr als 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit den jetzt erzielten Reichweiten ist Das Erste am Montag natürlich nicht zu schlagen gewesen.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es keinen Weg vorbei an der Übertragung, hier wurden 42,5 Prozent Marktanteil gemessen. 1,96 Millionen Menschen aus dieser Altersklasse sahen zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 35,9 Prozent gemessen. Die "Tagesthemen" informierten in der Halbzeitpause mehr als 7 Millionen Personen und auch die Zusammenfassung weiterer Freundschaftsspiele waren am späteren Abend mit durchschnittlich 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Marktanteilen jenseits der 20-Prozent-Marke noch sehr gefragt.

Trotz der erdrückenden Übermacht der Fußball-Übertragung konnte auch das ZDF am Montag zur besten Sendezeit punkten. Die Wiederholung des Krimis "Unter anderen Umständen - Dominiks Geheimnis" sahen sich dort ab 20:15 Uhr im Schnitt 4,59 Millionen Menschen an, das entsprach sehr guten 18,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das "heute journal" kam danach noch auf 3,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;