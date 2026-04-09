Nachdem Promis in den zurückliegenden Wochen mittwochs im Programm von Sat.1 gebacken haben, treten sie nun zum Kochen an. Jetzt hat der Sender das neue "Promi Taste" gestartet, doch der Ableger des bekannten Koch-Formats wusste zum Start nicht zu überzeugen. Durchschnittlich waren nur 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Auftakt mit dabei, 200.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dementsprechend nur bei 5,8 Prozent.

Damit hat "Promi Taste" nicht nur den Senderschnitt von Sat.1 verfehlt, beim jungen Publikum hielt sich das Format auch nur knapp vor den "Wollnys". Zwei Folgen des RTLzwei-Formats erreichten 190.000 und 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach 4,9 und 4,2 Prozent Marktanteil. Eine dritte Folge holte später nur noch 3,8 Prozent.

Dennoch lief es für die Dokusoap bei RTLzwei damit etwas besser als zuletzt, die relativ niedrige "Promi Taste"-Reichweite ist natürlich aber auch auf die lange Sendezeit bis 23:30 Uhr zurückzuführen. Hier hatten die "Wollnys" einen strategischen Vorteil, insgesamt sahen etwas mehr als eine halbe Million Menschen die ersten beiden Folgen der Dokusoap. Ausgabe drei fiel ab 22:20 Uhr unter diese Marke.

Während man in Unterföhring mit der Sat.1-Performance in der Primetime also nicht zufrieden sein kann, sieht das im Fall von ProSieben schon anders aus. "Germany’s Next Topmodel" lief angesichts von 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar wieder etwas schwächer, hatte am Mittwoch aber auch mit besonders starker Konkurrenz zu kämpfen. Das ZDF zeigte etwa eine neue Ausgabe von "Aktenzeichen XY". Beim jungen Publikum holte die Modelshow 14,1 Prozent und machte ProSieben zum stärksten Privatsender in der klassischen Zielgruppe.

Zufrieden sein kann man bei Vox: "Doc Caro - Jedes Leben zählt" hielt sich in der zweiten Woche bei den guten Werten der Staffelpremiere. 760.000 Menschen sahen zu, das waren etwas weniger als vor einer Woche. Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel mit 7,1 Prozent jedoch etwas höher aus. Und auch die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen fiel etwas höher aus als zum Staffelstart.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;