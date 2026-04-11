Der Hitzeschild hat gehalten und die vier Astronautinnen und Astronauten, die sich während der Artemis 2-Mission so weit von der Erde entfernt hatten wie noch kein Mensch vor ihnen, sind wohlbehalten auf die Erde zurückgekehrt. Ihren Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und ihre Landung im Pazifik konnte man in der Nacht zu Samstag unter anderem beim Nachrichtensender Welt live verfolgen.

Um Mitternacht ging Welt auf Sendung. Zu diesem Zeitpunkt hatten etwa 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was in der ersten halben Stunde zunächst überschaubaren Marktanteilen von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum, 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 1,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen entsprach. Zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr zog die Reichweite auf 140.000 an, ehe sie dann zwischen 1 und 1:20 Uhr nochmal auf knapp unter 100.000 zurückging. Die Marktanteile stiegen hier bereits nach und nach an.

Zwischen 1:20 Uhr und 2:30 Uhr kletterte die Reichweite dann wieder auf 140.000. Während dieser Zeit erzielte Welt einen Marktanteil von 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum, 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen - das sind sehr gute, aber keine spektakulären Zahlen. Zum Vergleich: ntv kam mit der Doku "Rom - 8 Tage die Geschichte schrieben" parallel auch immerhin auf 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten dort ab 1:53 Uhr rund 70.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;