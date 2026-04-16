Mit seiner "Inside"-Reihe hat RTL am Mittwoch den ungefährdeten Primetime Sieg sowohl in der klassischen (14-49) als auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) gefeiert. RTL-Reporter Ralf Herrmann blickte diesmal hinter die Kulissen der Kreuzfahrtunternehmens AIDA. Das war zwar nicht sonderlich investigativ, viele Zuschauerinnen und Zuschauer wollten aber offenbar sehen, was dort passiert, wie normale Passagiere nicht hinkommen.

Und so zählte RTL am Mittwochabend durchschnittlich 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit lag die "Inside"-Reihe überhaupt zum ersten Mal über der 2-Millionen-Marke. Fast eine Million Menschen mehr wollten die AIDA-Folge sehen im Vergleich zu den bisher ausgestrahlten Ausgaben. Während schon beim Gesamtpublikum starke 11,4 Prozent Marktanteil drin waren und sich RTL um 20:15 Uhr nur dem Ersten geschlagen geben musste, sah es beim jungen Publikum noch besser aus.

750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der Altersklasse 14-49, kein anderer Sender brachte es am Mittwoch auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei extrem starken 20,8 Prozent. Und in der erweiterten Zielgruppe reichten die erzielten 15,9 Prozent zum Primetime-Sieg. Mit der "Inside"-Reihe hat RTL ohnehin einen Nerv getroffen, die Ausgabe über AIDA lief nun aber nochmal deutlich besser und zeigt, wie viel Potenzial in der Reihe steckt. "Stern TV" holte am späten Abend ebenfalls noch sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Gute Nachrichten gab es für die Sendergruppe aus Köln übrigens auch an anderer Stelle: "Doc Caro" unterhielt bei Vox zur gleichen Zeit 790.000 Menschen, beim jungen Publikum waren damit 7,0 Prozent Marktanteil drin. Damit übertrifft die Reihe den Senderschnitt weiterhin klar. Vox lag damit auch vor Sat.1, wo "Promi Taste" nur auf 5,8 Prozent Marktanteil kam. 710.000 Menschen schalteten hier ein, das waren nochmal ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer weniger als beim schwachen Start vor einer Woche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;