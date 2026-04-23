Durch den Sieg am Mittwochabend gegen Bayer Leverkusen steht Bayern München zum ersten Mal seit 2020 wieder im Finale des DFB Pokals. An diesem Donnerstag entscheidet sich, gegen wen das Team in Berlin antreten wird. Im zweiten Halbfinale spielen Stuttgart und Freiburg gegeneinander. Das zumindest auf dem Papier stärker besetzte erste Halbfinale sorgte im ZDF für herausragende Quoten: 6,72 Millionen Menschen sahen den Sieg der Bayern, kein anderer Sender erreichte am Mittwoch eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 31,5 Prozent.

Und auch das junge Publikum schaltete in Massen ein: 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das bedeutete auch in dieser Altersklasse den ungefährdeten Tagessieg. Mit 39,1 Prozent Marktanteil kratzte die Übertragung sogar an der 40-Prozent-Marke. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden ebenfalls starke 34,0 Prozent gemessen.

Schon die halbstündige Vorberichterstattung im ZDF kam auf 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mehr als 20 Prozent Marktanteil in allen wichtigen Altersklassen. Das "heute journal" informierte in der Halbzeitpause noch etwas mehr als 6 Millionen Menschen und auch das im Anschluss an die Partei gezeigte "Auslandsjournal" profitierte massiv. 1,59 Millionen Menschen sahen sich das Format ab 23:08 Uhr an, damit waren 14,5 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es angesichts von 19,3 Prozent zum besten Wert seit einem Jahr. "Markus Lanz" trieb den Marktanteil beim jungen Publikum später sogar wieder über die Marke von 20 Prozent.

Am Ende erreichten die Mainzer Tagesmarktanteile in Höhe von 20,3 (gesamt) und 19,6 Prozent (14-49) und waren so natürlich nicht zu schlagen. Aber auch Sky hat mit der Übertragung des Halbfinals zwischen Bayern und Bayer mutmaßlich sehr gute Quoten eingefahren. Sky Sport erreichte am Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent - eine absolute Ausnahme an einem Mittwoch. Wie viele Fans die Partie beim Pay-TV-Sender verfolgt haben, ist aktuell aber noch unklar. Die entsprechenden Daten liegen noch nicht vor. Wir ergänzen sie nach Veröffentlichung an dieser Stelle.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;