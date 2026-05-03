Eigentlich ist die Serie "Totenfrau" eine Koproduktion zwischen Netflix und dem ORF, als Das Erste Ende 2023 die erste Staffel mit ordentlich Zeitverzug noch ins Free-TV brachte, erzielte sie aber dort trotzdem nochmal sehr achtbare Reichweiten - vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in direkter Konkurrenz zu Gottschalks Abschied bei "Wetten, dass..?" ins Rennen geschickt wurde. Bei der zweiten Staffel an diesem Samstag war die Konkurrenz nun deutlich schwächer, den Quoten von "Totenfrau" hat das allerdings trotzdem nicht geholfen.

1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Folge, eineinhalb Millionen weniger als einst beim Auftakt der ersten Staffel. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 9,5 Prozent. Schon bei Folge 2 waren dann ab 20:56 Uhr nur noch 1,42 Millionen mit dabei, der Marktanteil sank auf 7,4 Prozent. Die nächsten beiden Folgen erreichten dann noch 1,44 und 1,26 Millionen Menschen, ehe die Reichweite zum Finale ab Mitternacht auf 0,74 Millionen zurückgegangen war.

Immerhin: Die Marktanteile erholten sich zum Schluss wieder auf zuletzt 9,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's hingegen immer weiter von zunächst 7,6 auf zuletzt 1,3 Prozent nach unten - insbesondere bei den Jüngeren dürfte man aber ohnehin auf Abrufe in der Mediathek hoffen. Dass die zweite Staffel weniger gefragt war als die erste war übrigens nicht nur bei der ARD so: Auch bei Netflix waren die Abrufzahlen ungleich geringer.

Der Sieg ging am Samstagabend erwartungsgemäß an das ZDF, wo der Krimi "Ostfriesensturm" mit im Schnitt 4,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil von stolzen 24,9 Prozent erreichte. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war das ZDF damit am Samstagabend Marktführer und erzielte 12,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,5 Prozent erzielt. Auch eine Wiederholung von "Der Staatsanwalt" hatte um 22 Uhr mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich mehr Reichweite als "Totenfrau" im Ersten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;