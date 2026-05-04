Als "Sing meinen Song" und "Deutschland sucht den Superstar" zuletzt am Dienstagabend gegeneinander gelaufen sind, behielt die Vox-Musikshow zumindest beim jungen Publikum die Oberhand. Ein Umstand, der vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar war. Auch bei der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten war das "Tauschkonzert" nun stärker als die Castingshow, wobei beide Formate nicht sonderlich erfolgreich waren.

"Sing meinen Song" legte beispielsweise am 21. April noch um 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, vorrangig aufgrund zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg (also beispielsweise über Festplattenrekorder). Die Gesamtreichweite stieg so noch auf 1,07 Millionen. "DSDS" legte am gleichen Tag nur um 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, hier lag die Gesamtreichweite letztlich bei 1,59 Millionen.

Während das Vox-Format in der klassischen Zielgruppe (14-49) ein Mini-Plus von 0,1 Prozentpunkten verzeichnete, musste "DSDS" sogar 0,2 Prozentpunkte (auf 9,0 Prozent) abgeben. Eine Woche vorher war es die gleiche Entwicklung: "Sing meinen Song" legte um 0,8 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent zu, während "DSDS" 0,3 Prozentpunkte verlor und letztlich bei 9,3 Prozent lag. Generell lief es in der endgültigen Gewichtung für "DSDS" mit den Ausgaben, die samstags ausgestrahlt wurden, zuletzt etwas besser als für die Dienstags-Folgen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.04.

22:29 4,42

(+1,20) 22,4%

(+4,2%p.) 1,37

(+0,58) 31,2%

(+9,0%p.) ZDF Magazin Royale 24.04.

23:04 1,69

(+0,38) 11,4%

(+1,8%p.) 0,67

(+0,23) 19,6%

(+4,8%p.) Let's dance 24.04.

20:14 3,19

(+0,33) 15,5%

(+0,6%p.) 0,70

(+0,11) 17,9%

(+0,9%p.) Tatort: Gegen die Zeit 26.04.

20:15 7,89

(+0,30) 30,9%

(0,0%p.) 1,09

(+0,06) 21,6%

(+0,2%p.) Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht 25.04.

20:16 4,42

(+0,28) 21,1%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,04) 7,9%

(+0,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.04.

20:14 1,49

(+0,28) 7,0%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,20) 18,0%

(+3,6%p.) Im Grunde Mord - Blutsbande 20.04.

20:14 6,11

(+0,28) 25,4%

(+0,2%p.) 0,23

(+0,03) 5,6%

(+0,4%p.) Der Alte 24.04.

20:15 4,69

(+0,27) 20,1%

(-0,2%p.) 0,24

(+0,02) 6,2%

(0,0%p.) Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal: Weiße Fracht 25.04.

21:44 3,84

(+0,25) 20,0%

(+0,5%p.) 0,16

(+0,01) 4,8%

(0,0%p.) Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest 24.04.

20:15 3,53

(+0,22) 15,2%

(0,0%p.) 0,24

(+0,04) 6,2%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.04.-26.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

So oder so: Weder "Sing meinen Song" noch "DSDS" haben es Ende April in das Ranking der Sendungen geschafft, die nachträglich noch am meisten zugelegt haben. Am größten fiel das nachträgliche Reichweiten-Plus einmal mehr für die "heute-show" aus. Oliver Welke und das ZDF können sich über zusätzlich 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer freuen, die Ausgabe vom 24. April notiert damit bei einer Gesamtreichweite in Höhe von 4,42 Millionen.

Nachdem das "ZDF Magazin Royale" durch die endgültige Gewichtung zuletzt so stark war wie noch nie, musste das Format wieder kleinere Brötchen backen. Mit einem Plus von 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern reichte es freilich trotzdem zu Platz zwei im Ranking. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu einem starken Nachschlag von 4,8 Prozentpunkten auf 19,6 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.04.

22:29 4,42

(+1,20) 22,4%

(+4,2%p.) 1,37

(+0,58) 31,2%

(+9,0%p.) ZDF Magazin Royale 24.04.

23:04 1,69

(+0,38) 11,4%

(+1,8%p.) 0,67

(+0,23) 19,6%

(+4,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.04.

20:14 1,49

(+0,28) 7,0%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,20) 18,0%

(+3,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.04.

18:49 1,98

(+0,14) 12,6%

(+0,6%p.) 0,25

(+0,07) 11,6%

(+2,6%p.) Markus Lanz 21.04.

22:45 1,50

(+0,13) 14,0%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,05) 11,8%

(+2,0%p.) Kampf der Realitystars 20.04.

23:16 0,23

(+0,09) 2,2%

(+0,8%p.) 0,09

(+0,04) 4,2%

(+2,0%p.) Bluey 23.04.

18:00 0,10

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,03) 6,1%

(+2,0%p.) Kampf der Realitystars 22.04.

21:09 0,77

(+0,17) 3,4%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,09) 5,9%

(+1,6%p.) Promi Taste 22.04.

20:14 0,80

(+0,11) 4,0%

(+0,4%p.) 0,25

(+0,08) 6,1%

(+1,6%p.) One Piece 22.04.

18:02 0,04

(+0,03) 0,4%

(+0,2%p.) 0,04

(+0,03) 2,8%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.04.-26.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mit "Let's Dance" und "Germany's Next Topmodel" erzielten auch zwei Shows von RTL und ProSieben jeweils hohe Reichweiten-Nachschläge. Im Falle der ProSieben-Modelsuche stieg auch der Marktanteil noch spürbar an - und das sowohl in der klassischen, als auch in der erweiterten Zielgruppe. Und auch "Promi Taste" konnte sich von den zunächst sehr schlechten 4,5 Prozent Marktanteil (14-49) immerhin noch auf 6,1 Prozent verbessern.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.04.

22:29 4,42

(+1,20) 22,4%

(+4,2%p.) 1,37

(+0,87) 31,2%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 24.04.

23:04 1,69

(+0,38) 11,4%

(+1,8%p.) 0,67

(+0,31) 19,6%

(+3,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.04.

20:14 1,49

(+0,28) 7,0%

(+1,0%p.) 0,77

(+0,25) 18,0%

(+2,3%p.) Kampf der Realitystars 20.04.

23:16 0,23

(+0,09) 2,2%

(+0,8%p.) 0,09

(+0,06) 4,2%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.04.

18:49 1,98

(+0,14) 12,6%

(+0,6%p.) 0,25

(+0,10) 11,6%

(+1,4%p.) JD Vance 21.04.

22:56 0,91

(+0,15) 9,6%

(+1,0%p.) 0,12

(+0,07) 7,4%

(+1,2%p.) Kampf der Realitystars 22.04.

21:09 0,77

(+0,17) 3,4%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,13) 5,9%

(+1,1%p.) Die Landarztpraxis 21.04.

18:59 0,67

(+0,08) 4,0%

(+0,5%p.) 0,08

(+0,06) 4,2%

(+1,0%p.) Markus Lanz 21.04.

22:45 1,50

(+0,13) 14,0%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,08) 11,8%

(+1,0%p.) Kampf der Realitystars 22.04.

20:14 0,65

(+0,15) 3,0%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,11) 6,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.04.-26.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;