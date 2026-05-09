Nachdem die Feiertags-Programmierung "Let's Dance" in der vergangenen Woche noch ein Staffel-Tief beschert hatte, legte die Tanzshow in dieser Woche wieder merklich zu: 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, das waren 280.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil legte um einen Prozentpunkt auf 14,9 Prozent beim Gesamtpublikum zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Let's Dance" um 20:15 Uhr mit 17,2 Prozent Marktanteil ebenso Marktführer wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo die RTL-Show 15,2 Prozent erzielte. Nur die ZDF-Satiresendungen am späteren Abend erreichten noch mehr junges Publikum. Auch das angeschlossene "Exclusiv Spezial" schlug sich mit Marktanteilen von 12,2 Prozent (14-49) bzw. 12,8 Prozent (14-59) gut.

Sat.1 setzte nur eine Wiederholung der "Besten Comedians Deutschlands" dagegen und blieb damit chancenlos. Mehr als 4,8 Prozent waren sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen damit nicht zu holen. 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Noch schwerer tat sich ProSieben, wo der Film "Beast - Jäger ohne Gnade" gnadenlos mit 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unterging. Die Gesamt-Reichweite lag mit 650.000 aber ähnlich hoch wie bei Sat.1. Auch "Cocaine Bear" lief am späteren Abend mit 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nicht besser.

Kabel Eins hat am Freitagabend unterdessen die Programmfarbe gewechselt: Statt True Crime stehen nun "Spiegel TV-Reportagen" auf dem Programm. Das ließ sich zum Start in den Abend zunächst noch ziemlich schlecht an, um 20:15 Uhr lag der Marktanteil nur bei 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Als es ab 21:15 Uhr dann aber um Karls Erdbeerhof ging, zog der Marktanteil deutlich auf 5,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe an, danach stand der Europa-Park im Blickpunkt, was am späteren Abend sogar für 5,6 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 59-Jährigen lief es allerdings nicht ganz so gut, hier lagen die Marktanteile bei 3,5 und 3,6 Prozent.

"Goodbye Deutschland" blieb bei Vox mit Marktanteilen von 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen etwas blass. 600.000 Leute hatten insgesamt eingeschaltet. Enttäuschend lief aber vor allem die Wiederholung von "Stirb langsam", die am späten Abend nicht über 2,6 Prozent Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. RTLzwei startete mit guten 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen für den Film "Hunter Killer" in den Abend und erreichte in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sogar 5,0 Prozent. Danach kam "Rambo: Last Blood" auch noch auf gute 4,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, in der klassischen Zielgruppe 14-49 waren allerdings nur 2,5 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;