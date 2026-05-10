ProSieben legt in wenigen Wochen ein Special von "Joko & Klaas gegen ProSieben" neu auf. Vor drei Jahren ließ der Sender in einer Ausgabe der Spielshow ausnahmsweise nicht Prominente gegen die beiden Entertainer antreten, sondern insgesamt 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So soll es auch diesmal ablaufen, wenn die insgesamt 77. Folge des Formats am 3. Juni ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Auf einem Foto zum Special, das ProSieben jetzt veröffentlicht hat, sind unter anderem Senderchef Hannes Hiller, ProSiebenSat.1-CFO Bob Rajan und Konzernsprecherin Stefanie Rupp-Menedetter zu sehen. In einer Pressemitteilung heißt es zudem, die Gegnerinnen und Gegner der Entertainer würden "in der Sendeleitung, im Marketing, in der Buchhaltung, in der Sportredaktion, in der IT, der Personal- oder der Rechtsabteilung" arbeiten. Gewinnen Joko und Klaas, dürfen sie am Tag nach der Ausstrahlung wie gewohnt um 20:15 Uhr für 15 Minuten die Primetime übernehmen. Verlieren sie, stellen sie sich in den Dienst ihres Senders.

Dass ProSieben "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" neu aufleben lässt, kommt nicht von ungefähr. Bis heute hält das Special aus dem Mai 2023 den Allzeit-Marktanteilsrekord der Show. Damals wurden 20,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gemessen, besser lief es für die regulären Ausgaben des Formats nie. Endgültig gewichtet lag der Marktanteil sogar bei 21,3 Prozent, rund eineinhalb Millionen Menschen sahen damals zu.

Die Show läuft zwar immer noch gut, ist aber längst nicht mehr der Zuschauermagnet früherer Tage. Im Dezember 2025 fiel die Show angesichts von 9,0 Prozent Marktanteil auf ein Allzeit-Tief, damals sendete man aber auch gegen den DFB-Pokal. Die zwei bislang im Zuge der aktuellen Staffel ausgestrahlten Ausgaben erreichten rund 12 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, die Reichweite liegt nun aber schon seit einiger Zeit konstant unter der 1-Million-Marke.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;