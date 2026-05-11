Aufgrund einer etwas längeren Drehpause für Tim Mälzer gibt es in diesem Jahr bei "Kitchen Impossible" mehrere Ausgaben ohne das eigentliche Gesicht der Sendung. In der Regel wird er dann von Roland Trettl vertreten. Eine Ausnahme bildete aber die Folge vom vergangenen Sonntag: Hier stand die "Team-Edition" auf dem Programm, in der anstelle eines klassischen Duells die drei Köchinnen Cornelia Poletto, Viki Fuchs und Elif Oskan in wechselnder Zweier-Konstellation antraten. Nicht nur dieser Modus war neu, erstmals in der Geschichte gab es damit auch eine rein von Köchinnen bestrittene Ausgabe.

Und das kam ziemlich gut an: 0,3 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten "Kitchen Impossible" einen Marktanteil von 8,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe und damit den bislang besten Wert dieser Staffel. Nur die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,71 Millionen ein Stück weit hinter den beiden bislang ausgestrahlten Mälzer-Episoden aus dem April zurück. Bei den 14- bis 59-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 6,9 Prozent.

Marktanteils-Trend: Kitchen Impossible Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

"Kitchen Impossible" erreichte insgesamt trotzdem mehr Leute als "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", das bei ProSieben die Staffel vor 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beendete. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank erstmals in dieser Staffel knapp unter die 10-Prozent-Marke auf 9,7 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 6,3 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum stärkster Verfolger des "Tatorts" war aber weder ProSieben noch Vox, sondern RTL, das mit dem Film "Moonfall" 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 10,5 Prozent noch minimal besser aus. Insgesamt schalteten hier 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Davon profitierte im Anschluss auch "Stern TV am Sonntag", das ebenfalls gute 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und zumindest ordentliche 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielen konnte.

Sat.1 zog im Filmduell zwar den Kürzeren, kann mit 7,1 Prozent (14-49) und 8,3 Prozent (14-59) Marktanteil für "Black Adam" aber trotzdem recht zufrieden sein. Hier schalteten im Schnitt 1,17 Millionen Menschen ein. Kabel Eins kam mit "Zwischen Meer und Maloche" auf 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, aber nur 2,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Ähnlich sah es im Anschluss für "Yes, we camp" (3,1 und 2,3 Prozent) aus. RTLzwei steigerte sich mit zwei Folgen von "Kampf der Realitystars" noch von zunächst 3,0 auf ordentliche 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und von 3,0 auf 3,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;