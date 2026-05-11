Mit 13 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum legte "Hitster" vor vier Wochen noch einen ziemlich guten Start hin - doch schon in der zweiten Woche kam ein deutlicher Absturz der Quoten, die sich seither auch nicht mehr erholen konnten. Im Gegenteil: Eine Woche vor dem Staffelfinale rutschte die von Elton moderierte Show nun auf neue Tiefstwerte. Besonders deutlich war der Rückgang bei den 14- bis 49-Jährigen, wo der Marktanteil mit 6,2 Prozent inzwischen nicht mal mehr halb so hoch ist wie zum Auftakt der Staffel.

Auch die Gesamt-Reichweite ging weiter zurück und markierte mit 0,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntag ein neues Staffel-Tief, ebenso der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59, in der - ebenso wie bei den 14- bis 49-Jährigen - 6,2 Prozent erzielt wurden. Hier hatte die erste Folge einst 10,4 Prozent Marktanteil erzielen können (zur besseren Vergleichbarkeit alles jeweils ohne zeitversetzte Nutzung).

Richtig gut lief es zur gleichen Zeit hingegen für Sat.1, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar nochmal knapp einen neuen Staffel-Bestwert markieren konnte. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil erstmals in diesem Jahr im zweistelligen Bereich bei 10,7 Prozent. In den Zielgruppen gelang das zwar nicht, mit 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sah es aber trotzdem richtig gut aus.

Recht gut schlug sich am Vorabend aber auch Vox, wo um 17 Uhr bereits "Auto Mobil - Das Vox-Automagazin" sehr gute 9,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,4 Prozent zumindest ordentlich aus. 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Im Anschluss erreichten "Die Autodoktoren" 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Ab ins Beet" konnte da ab 19:12 Uhr nicht ganz mithalten, 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sind aber trotzdem ordentliche Zahlen.

Während Vox mit seinen Auto-Formaten richtig gut fuhr, tat sich RTLzwei mit seinem Motormagazin "Grip" deutlich schwerer. Mehr als 2,4 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen, immerhin 3,0 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt schauten hier 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;