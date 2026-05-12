Gleich sieben Programmmarken gab es in Kalenderwoche 18 zwischen dem 27. April und 3. Mai, die im Streaming binnen einer Woche mehr als eine Million Menschen erreichten - neben den News-Marken "ZDFheute", "Tagesschau" und "ntv Nachrichten", dem "Tatort" und DAZN mit der Bundesliga schafften das auch zwei Programmmarken zum ersten Mal den Sprung in den Club der Nettoreichweiten-Millionäre.

Da wäre zum Einen "Kampf der Realitystars", das aktuell ja in der Version "Kampf der RealityAllstars" bei RTL+ zu sehen ist. Mit einer Streaming-Nettoreichweite von 1,132 Millionen wurde der erst in der Vorwoche aufgestellte bisherige Bestwert nochmal um 166.000 übertroffen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Staffel-Bestwert mit 0,711 Millionen erheblich niedriger. Das von RTLzwei zugelieferte Format ist damit derzeit unangefochten der Reality-Platzhirsch, mit "Prominent getrennt" hat sich bei RTL+ aber noch ein weiteres Erfolgsformat mit guten Werten zurückgemeldet: 0,77 Millionen Personen wurden erreicht. Einen Wochenbestwert gab es eine Woche vor dem Finale unterdessen für "DSDS", das seine Streaming-Nettoreichweite auf knapp über 700.000 steigern konnte.

Und während die zweite Staffel von "Mission Unknown" mit einer Streaming-Nettoreichweite von 0,412 Millionen bei Prime Video den Einzug in die senderübergreifende Top 20 verpasst, kann man sich bei Amazon über 1,033 Millionen erreichte Personen bei der Serie "The Boys" freuen. Im Vergleich zur Vorwoche war das ein Plus rund 180.000 und der bisherige Bestwert der fünften Staffel. Vergleichswerte zu vorherigen Staffel liegen allerdings nicht vor, weil Prime Video erst seit November an der AGF-Ausweisung teilnimmt. Weiter eine sehr hohe Nachfrage gibt's bei Amazon auch an einer gut abgehangenen Sitcom: "Two and a half Men" landete mit einer Wochen-Nettoreichweite von über einer halben Million ebenfalls noch in den Top 20.

Nettoreichweitenstärkste Programmmarken im Streaming in KW 18

Programmmarke Anbieter Nettoreichweite

Streaming only ZDFheute ZDF 1,778 Tagesschau ARD 1,460 ntv Nachrichten RTL 1,439 Kampf der Realitystars RTLzwei 1,132 Tatort ARD 1,064 The Boys Amazon 1,033 Bundesliga DAZN 1,022 Gute Zeiten, Schlechte Zeiten RTL 0,957 UEFA Champions League DAZN 0,938 Sturm der Liebe ARD 0,902 heute-show ZDF 0,779 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen RTL 0,770 Welt News Axel Springer 0,767 DSDS - Deutschland sucht den Superstar RTL 0,704 ZDFinfo Doku ZDF 0,700 Praxis mit Meerblick ARD 0,670 Temptation Island RTL 0,587 Germany's Next Topmodel Joyn 0,557 Two and a half Men Amazon 0,528 Rote Rosen ARD 0,494

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.15; 27.04.2026-03.05.2026; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 17606 vom 11.05.2026

Programmmarken? Was ist das?

Die 2024 eingeführte Ausweisung der AGF soll Auskunft darüber geben, wie viele Menschen mit Video-Inhalten einer "Programmmarke" in Kontakt gekommen sind - unabhängig ob im linearen TV, den Mediatheken oder Websites der Sender; unabhängig davon, ob es sich um eine ganze Folge oder einen kurzen Schnipsel handelte; unabhängig davon, wie lang die Nutzung war. Spannend ist insbesondere auch die Auswertung rein auf Streaming-Ebene, weil hier bislang kaum öffentliche Daten vorlagen. Wichtig allerdings: Es geht hier nur um die Reichweite auf eigenen Plattformen, YouTube oder Soziale Netzwerke werden nicht erfasst. Und: Es handelt sich stets um Nettoreichweiten, die nicht vergleichbar sind mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung, wie man sie aus der TV-Quoten-Berichterstattung kennt. Details dazu haben wir in einem eigenen Artikel erläutert.