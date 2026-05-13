Deutlich über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im vergangenen Jahr dabei, als Barbara Salesch den "größten Prozess ihres Lebens" verhandelte und dafür nicht auf dem üblichen Sendeplatz im Nachmittagsprogramm ran musste, sondern von RTL den roten Teppich in der Primetime ausgerollt bekam. Auch in der klassischen und erweiterten Zielgruppe lagen die Marktanteile damals bei mehr als elf Prozent. Diesen Erfolg wollte RTL nun mit ihrem Richterkollegen Ulrich Wetzel wiederholen. Das Interesse an dessen Primetime-Ausflug war allerdings deutlich geringer.

Die Reichweite beim Gesamtpublikum konnte sich dabei noch durchaus sehen lassen: 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich "Ulrich Wetzel - Sein härtester Fall" an - das waren zwar längst nicht so viele wie bei Salesch, reichte aber für immerhin noch 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In den jüngeren Altersgruppen war der Rückstand zu Salesch deutlich größer: Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es nur für 5,0 Prozent Marktanteil, auch bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 6,6 Prozent Marktanteil mau aus.

Eine kalte Dusche gab's aus Quotensicht auch für ProSieben. "TV Total" startete dort mit 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar noch sehr gut in den Abend, schon "Experte für alles" musste sich im Anschluss aber mit 5,1 Prozent Marktanteil in der jungen Altersgruppe zufrieden geben. Danach verlief die lineare Premiere des neuen Formats "The Hunt" noch schlechter: Die erste von beiden Folgen kam nur auf 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine zweite rutschte dann sogar noch auf indiskutable 0,9 Prozent ab. Die Reichweite sank von zunächst 140.000 auf nur noch etwa 40.000 bei Folge 2. Bleibt für ProSieben also nur, darauf zu hoffen, dass das Format auf Joyn Publikum findet.

Weiterhin schwer hat es die noch recht neue Krimiserie "The Hunting Party" in Sat.1 Die beiden Folgen kamen diese Woche auf rund 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 4,2 und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und auf dem fast identischen Niveau auch bei den 14- bis 59-Jährigen. Marktführer beim Gesamtpublikum war wieder die ARD, wo sich die Serie "Die Notärztin" erholen konnte und mit 3,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite seit März einfahren konnte. 14,7 Prozent betrug hier der Marktanteil. "In aller Freundschaft" sahen sich im Anschluss noch ein paar mehr an, die Gesamt-Reichweite lag hier bei 3,33 Millionen. "Im Maschinenraum der Macht" kam im ZDF hingegen nicht über 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;