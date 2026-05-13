Aus mehr als 2.000 Einreichungen wählte die gut 60-köpfige Fachjury in 24 Kategorien und gefeiert wurden die Ergebnisse am Mittwochabend vor 800 Gästen und moderiert von Salwa Houmsi und Frau Gretel im großen Sendesaal des RBB in Berlin. Die neue Auszeichnung für den Podcast-Markt wurde initiiert von mehreren Medienhäusern: Acast, Amazon Music, ARD Sounds, CampfireFM, Deutschlandfunk, Podimo, RTL+, Seven.One Audio und Spotify.

Man wolle sich als „zentrale Plattform für Sichtbarkeit, Austausch und Anerkennung innerhalb der deutschsprachigen Podcastbranche“ etablieren, so die Initiatoren. Im ersten Jahr der von We Are Era verantworteten Veranstaltung wurden am Mittwochabend gleich vier Podcasts doppelt ausgezeichnet von der Jury: „Braune Kinderzimmer“, „Die Peter Thiel Story“, „House of Houmsi“ und „Take Me Späti“.

Der investigative Podcast „Braune Kinderzimmer“ gewann in den Kategorien True Crime sowie Beste*r Autor*in. Der Podcast begleitet die Undercover-Recherchen der Journalistin Angelique Geray, die über Monate hinweg in rechtsextreme Jugendstrukturen eingeschleust war. Der ebenfalls aufwendig recherchierte Storytelling-Podcast „Die Peter Thiel Story“ heimste den Preis in der Kategorie Doku sowie in der Königsdisziplin Podcast of the Year ab.

© We Are Era Salwa Houmsi: Alle Hände voll Preise

Je zwei Auszeichnungen gingen außerdem an „House of Houmsi“ mit Salwa Houmsi, die mit ihrem Podcast in den Kategorien Gesellschaft & (Pop)kultur sowie One-Host-Show gewann. „Direkt, nahbar und geprägt von einer klaren Haltung“, urteilte die Jury. Und auch „Take me Späti“ mit Sara Arslan räumte zweifach ab: In der Kategorie Newcomer sowie Viral Moment. Das Format stehe „exemplarisch für eine neue Generation von Videopodcasts, die Plattformlogiken verstehen und konsequent bedienen.“

Doch noch viel mehr Projekte konnten am Mittwochabend jubeln, darunter Freddie Schürheck für „Sportschau F - Inspirierende Frauen aus dem Sport“ (Kategorie Wellbeing / Sports) und das Team von „Apokalypse & Filterkaffee“ (Nachrichten & Politik). Als besten Video-Podcast des Jahres wählte die Jury den „Sophie Passmann Podcast“, in der Kategorie Comedy & Unterhaltung gewann „Kaulitz Hills“ und fürs Sounddesign von "Baywatch Berlin" Christian Pfeiffer.





© We Are Era

In zwei Kategorien entschied das Publikum, wobei über 100.000 Stimmen abgegeben wurden: Host des Jahres ist Lottie (Visa Vie). Ihr Format „Plot House“ steht für eine neue Form des Storytellings und hat sich durch seine starke Community-Bindung als feste Größe etabliert. Der Publikumspreis für den Live-Podcast des Jahres ging an den TrueCrime-Erfolg „Mord auf Ex“ mit Leonie Bartsch und Linn Schütze.



Unter den Gästen des Abends waren zahlreiche bekannte Stimmen aus Podcast, Medien und Popkultur, darunter laut Veranstalter u.a. Nina Chuba, Paul Ronzheimer, Louis Klamroth, Pinar Atalay, Lola Weippert, Simon Dömer, Sara Arslan, Tara-Louise Wittwer, Levi Penell, Bjarne Mädel, Mirella Precek, Senna Gammour, Bahar Kizil und Janin Ullmann.

Unmittelbar nach der Verleihung bekundenten am Mittwochabend zuerst NDR und Deutschlandfunk ihre Freude über Auszeichnungen für eigene Projekte: "Rape Tapes" vom NDR, basierend auf einer Undercover-Recherche von STRG_F gewann in der Kategorie Journalistische Leistung und der Comedy-Podcast "Barmbek Bump - Prange vs. Rohde" von und mit Andreas Altenburg, Bjarne Mädel und Olli Dittrich in der Kategorie Fiktion. Der Deutschlandfunk freut sich neben dem Doppelpreis für "Die Peter Thiel Story" über den Kids&Family-Preis für "Kakadu - der Kinderpodcast".

© We Are Era Comedy: "Barmbek Bump - Prange vs. Rohde"

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