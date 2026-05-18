Zum Finale konnte sich die zweite Stafel von "Most Wanted - Wer entkommt?" bei ProSieben letztlich noch auf erfreulich gute Quoten steigern: Die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erhöhten sich nach Einrechnung der zeitversetzten Nutzung (noch ohne Joyn) auf zunächst 8,3 für die vorletze und dann 8,9 Prozent für die finale Folge. Durch das Plus von zuletzt 2,1 Prozentpunkten kletterte der Wert also noch klar über den ProSieben-Senderschnitt.

Betrachtet man die gesamte Staffel, dann kam "Most Wanted" bei ProSieben allerdings nur auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten im Schnitt rund 215.000 Personen die zehn Folgen im klassischen TV. Dazu kommen natürlich noch Abrufe auf Joyn, die aber nicht in vergleichbarer Währung vorliegen. Hier gibt es nur die Angabe der Wochen-Nettoreichweiten - wieviele also generell innerhalb von sieben Tagen mit Inhalten von "Most Wanted" in Kontakt gekommen sind, egal wie lange: Hier wurden Werte zwischen 260.000 und 346.000 Personen erreicht.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.05.

22:29 4,41

(+0,93) 24,1%

(+3,1%p.) 1,33

(+0,39) 35,5%

(+5,8%p.) ZDF Magazin Royale 08.05.

23:04 1,94

(+0,33) 13,5%

(+1,4%p.) 0,82

(+0,20) 27,3%

(+3,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.05.

20:31 1,35

(+0,23) 6,7%

(+0,9%p.) 0,68

(+0,15) 17,6%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 07.05.

18:51 2,05

(+0,14) 12,5%

(+0,5%p.) 0,21

(+0,06) 9,7%

(+2,5%p.) Kampf der Realitystars 06.05.

20:14 0,69

(+0,19) 3,2%

(+0,8%p.) 0,22

(+0,10) 5,3%

(+2,1%p.) Most Wanted 05.05.

23:29 0,25

(+0,08) 3,5%

(+1,0%p.) 0,14

(+0,05) 8,9%

(+2,1%p.) One Piece 08.05.

18:02 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 3,2%

(+2,0%p.) Kampf der Realitystars 06.05.

21:05 0,72

(+0,19) 3,5%

(+0,8%p.) 0,24

(+0,10) 5,7%

(+1,9%p.) extra 3 07.05.

22:50 1,92

(+0,34) 13,8%

(+1,7%p.) 0,31

(+0,08) 11,0%

(+1,7%p.) One Piece 08.05.

18:29 0,11

(+0,03) 0,8%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 5,2%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.05.-10.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ansonsten trifft man im Ranking der Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Nachschlag auf die üblichen Verdächtigen, darunter auch wieder "Germany's Next Topmodel", das seinen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich noch um 2,7 Prozentpunkte auf 17,6 Prozent steigern konnte, bei den 14- bis 59-Jährigen ging es durch ein Plus von 1,9 Prozentpuntkennoch auf 12,2 Prozent nach oben. Auch "Kampf der Realitystars" bei RTLzwei und "Let's Dance" bei RTL gehören wieder zu den Primetime-Formaten mit einem besonders deutlichen Plus.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.05.

22:29 4,41

(+0,93) 24,1%

(+3,1%p.) 2,27

(+0,64) 29,5%

(+5,1%p.) ZDF Magazin Royale 08.05.

23:04 1,94

(+0,33) 13,5%

(+1,4%p.) 1,20

(+0,26) 19,9%

(+2,5%p.) extra 3 07.05.

22:50 1,92

(+0,34) 13,8%

(+1,7%p.) 0,64

(+0,18) 11,6%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.05.

20:31 1,35

(+0,23) 6,7%

(+0,9%p.) 0,92

(+0,19) 12,2%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 07.05.

18:51 2,05

(+0,14) 12,5%

(+0,5%p.) 0,46

(+0,10) 9,3%

(+1,7%p.) Most Wanted 05.05.

23:29 0,25

(+0,08) 3,5%

(+1,0%p.) 0,21

(+0,06) 6,8%

(+1,5%p.) Alles was zählt 04.05.

19:06 1,29

(+0,11) 7,5%

(+0,5%p.) 0,54

(+0,10) 9,8%

(+1,4%p.) Let's dance 08.05.

20:14 3,04

(+0,36) 15,8%

(+0,9%p.) 1,20

(+0,19) 16,4%

(+1,2%p.) Kampf der Realitystars 06.05.

20:14 0,69

(+0,19) 3,2%

(+0,8%p.) 0,39

(+0,11) 4,9%

(+1,2%p.) Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment 04.05.

23:24 0,71

(+0,12) 9,6%

(+1,0%p.) 0,27

(+0,05) 9,1%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.05.-10.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wie üblich verzeichnete die "heute-show" das größte nachträgliche Plus, allerdings erstmals seit Wochen mal wieder von weniger als einer Million weiterer Zuschauerinnen und Zuschauer. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass Reichweite und Marktanteile bei den Folgen vom 8.5. schon bei den Overnight-Ratings ebenso wie beim "ZDF Magazin Royale" ungewöhnlich gut ausgefallen waren. Nenneswerte Zuwächse verzeichnete das ZDF unterdessen auch mit dem samstäglichen "Havelland-Krimi", der nachträglich noch die 5-Millionen-Marke überspringen konnte, sowie bei der Serie "Blind Sherlock", die noch etwa eine viertel Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.05.

22:29 4,41

(+0,93) 24,1%

(+3,1%p.) 1,33

(+0,39) 35,5%

(+5,8%p.) Havelland-Krimi - Hinter der Fassade 09.05.

20:15 5,03

(+0,36) 23,9%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,03) 6,0%

(+0,4%p.) Let's dance 08.05.

20:14 3,04

(+0,36) 15,8%

(+0,9%p.) 0,64

(+0,11) 18,4%

(+1,2%p.) extra 3 07.05.

22:50 1,92

(+0,34) 13,8%

(+1,7%p.) 0,31

(+0,08) 11,0%

(+1,7%p.) ZDF Magazin Royale 08.05.

23:04 1,94

(+0,33) 13,5%

(+1,4%p.) 0,82

(+0,20) 27,3%

(+3,7%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 06.05.

20:35 4,12

(+0,32) 19,3%

(+0,6%p.) 0,69

(+0,10) 16,3%

(+0,8%p.) Blind Sherlock 10.05.

22:10 1,97

(+0,25) 11,6%

(+0,9%p.) 0,17

(+0,01) 4,8%

(0,0%p.) Blind Sherlock 10.05.

22:53 1,68

(+0,25) 13,7%

(+1,4%p.) 0,08

(+0,01) 3,2%

(+0,1%p.) Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück 08.05.

20:16 3,49

(+0,23) 15,9%

(+0,1%p.) 0,27

(+0,02) 7,7%

(-0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.05.

20:31 1,35

(+0,23) 6,7%

(+0,9%p.) 0,68

(+0,15) 17,6%

(+2,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.05.-10.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;