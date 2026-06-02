Die aktuelle Staffel von "First Dates Hotel" dürfte den Verantwortlichen von Vox die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die linearen TV-Quoten sind in den zurückliegenden Wochen massiv zurückgegangen, jetzt hat das Format zum dritten Mal in Folge ein neues Allzeit-Tief aufgestellt. Nur noch 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Montagabend in der Primetime mit dabei, im Vergleich zum Staffelstart ist das fast eine Halbierung der Reichweite.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei nur noch 4,9 Prozent - auch das ist der bislang schlechteste Wert in der Geschichte der Sendung. 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das waren nochmal deutlich weniger als vor einer Woche, als noch 190.000 in diesem Alter mit dabei waren. In der kommenden Woche zeigt Vox das Finale der diesjährigen "First Dates Hotel"-Staffel - und danach wird man sich an die Analyse der Quotenentwicklung machen müssen - auf die Konkurrenz kann man es jedenfalls nicht schieben, die war nicht allzu dominant.

Zuschauer-Trend: First Dates Hotel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Über den Abend hinweg stetig steigern konnte sich derweil RTLzwei. "Die Geissens" starteten dort noch mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,2 Prozent Marktanteil. "Davina & Shania - We Love Monaco" lag dann schon bei 460.000 und 5,6 Prozent. Und eine Wiederholung der "Geissens" war am späten Abend sogar für 6,8 Prozent gut. Eine gute Leistung in der Primetime zeigte auch Kabel Eins: "Men in Black 2" erreichte in der klassischen Zielgruppe 6,2 Prozent Marktanteil, 540.000 Menschen sahen sich den Streifen an.

In der Sparte wussten zum Start in die neue Woche vor allem Nitro und RTLup zu überzeugen, die beiden Sender von RTL Deutschland erreichten beim jungen Publikum (14-49) jeweils einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent. Noch beeindruckender ist jedoch die Tatsache, dass auch Arte auf richtig starke 2,5 Prozent kam - das ist deutlich mehr als das, was der deutsch-französische Kulturkanal sonst erzielt. Zu verdanken hat man das auch der Filmkomödie "The Big Lebowski", die nachmittags starke 6,4 Prozent holte. "Jeff Bridges und 'The Dude' - Coole Aura, später Ruhm" lag direkt im Anschluss noch bei sehr guten 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;