Bei Vox ist am Montagabend die vorerst letzte Ausgabe von "First Dates Hotel" zu sehen gewesen. Und mit 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) lief es um einiges besser als in den zurückliegenden Wochen. Vor sieben Tagen setzte es zum wiederholten Male einen Tiefpunkt, die Reichweite lag damals deutlich unter der Marke von einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil betrug lediglich 4,9 Prozent.

Für Vox ist damit die schwächste Staffel des Kuppelformats zu Ende gegangen. Im Schnitt wurden die acht gezeigten Ausgaben - auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten - nur von 600.000 Menschen gesehen, das waren 200.000 weniger als vor einem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte das Format Vox durchschnittlich immerhin noch 7,0 Prozent - dieser Wert ist jedoch vor allem getragen vom ersten Teil der Staffel. Hintenraus ging der Sendung die Puste aus. Nennenswerte Anpassungen durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten hat es meist nicht gegeben.

Marktanteils-Trend: First Dates Hotel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Das Staffelfinale von "First Dates Hotel" lag am Montagabend beim jungen Publikum auf einem Niveau mit Sat.1. Dort erreichte der "All-inclusive Check" über DerTour, Iberostar und Barcelo durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen jedoch 700.000 Menschen zu. Mit schlechten Quoten musste derweil ProSieben leben: Den Film "Don't Worry Darling" sahen nur 420.000 Personen, das entsprach bei den 14- bis 49-Jährigen 4,8 Prozent Marktanteil.

"Bauer sucht Frau International" hat sich bei RTL unterdessen auf einen Bestwert gesteigert - dementsprechend zufrieden können die Verantwortlichen beim Sender sein. 2,70 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe des Formats an, so viele waren es im Laufe dieser Staffel noch nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 10,7 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe (14-59) wurden 12,1 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;