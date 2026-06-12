Der Auftakt der Fußball-WM dominierte den Donnerstagabend im TV, insbesondere wenn man die jüngeren Altersgruppen betrachtet. Lag der Marktanteil der ZDF-Übertragung insgesamt bei 46,8 Prozent, so reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar für 64,9 Prozent. Das spiegelt sich auch in den Tagesmarktanteilen wider: 40,0 Prozent erzielte das ZDF am Donnerstag beim jungen Publikum, RTL kam als Zweitplatzierter auf 5,5 Prozent. Aufhorchen lässt aber vor allem Platz 3: Dort rangiert RTLzwei mit erstaunlich guten 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im Tagesschnitt.

Dabei tat sich RTLzwei wie die anderen Sender auch in der Primetime nicht leicht - lag mit 2,8 Prozent für "Reeperbahn privat" und 3,1 Prozent für "Hinter deutschen Gittern" aber immerhin auch nicht so weit unter dem eigenen Senderschnitt wie andere Sender. Die Gründe für den trotz WM starken Tagesmarktanteil liegen aber im Tagesprogramm.

Schon am Vormittag sorgte der "Trödeltrupp" zwischen 9 und 13 Uhr für durchweg zweistellige Marktanteile von bis zu 12,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zwischen 14 und 16 Uhr kamen auch zwei Foglen von "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" auf sehr gute Werte von 11,3 und 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun blickt auch RTLzwei inzwischen linear gerne auf ein etwas älteres Publikum. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es zwar nicht ganz so gut, mit Marktanteilen von bis zu 7,4 Prozent punktete der Sender aber in der Daytime aber auch hier.

In diesem Umfeld feierte auch das Mini-Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" im Anschluss an die "RTLzwei News" einen guten Einstand mit einer Gesamt-Reichweite von 0,26 Millionen und einem Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach holte "eine weitere Folge "Hartz und Herzlich" noch 7,2 Prozent, auch "Hartz Rot Gold" punktete noch mit 6,1 Prozent, ehe ab 18 Uhr die Quoten dann allmählich weiter sanken. "Berlin - Tag & Nacht" kam nicht über 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;