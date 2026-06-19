Der Donnerstag war zumindest in der Primetime im Free-TV wieder Fußball-frei, weil das Abend-Spiel exklusiv MagentaTV vorbehalten blieb. Wie viele sich für Fußball bei der Telekom entschieden, ist unklar, unter den frei empfangbaren Sendern hatte aber Das Erste die Nase vorn. Der "Brennpunkt" zur Einigung zwischen den USA und Iran hielt nach der "Tagesschau", die im Ersten 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt hatten, 4,21 Millionen dran. Das sorgte für sehr gute Marktanteile von 23,6 Prozent insgesamt und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und auch danach war Das Erste nicht zu schlagen: "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" kam mit einer alten Folge auf 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 17,6 Prozent. Die anschließende "Monitor"-Reportage "Arm sollst du bleiben? Das Los der Herkunft" konnte davon dann nur 1,5 Millionen dranhalten, was den Marktanteil auf 9,0 Prozent sinken ließ. Zu den "Tagesthemen" stieg die Reichweite dann wieder auf 1,64 Millionen an, ehe ab kurz nach 23 Uhr eine XXL-Folge von "Nuhr im Ersten" noch 1,38 Millionen Menschen unterhielt. Der Marktanteil lag bei starken 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum, obwohl sich der letzte Teil der Sendung mit einer WM-Übertragung im ZDF überschnitt.

Bei den "Bachelors" von RTL machte sich die Fußball-Pause im Free-TV nur wenig bemerkbar. Die Reichweite lag mit 0,6 Millionenin etwa auf dem Niveau des Vortages. Die Marktanteile fielen zwar deutlich höher aus als zuletzt in WM-Konkurrenz, mit 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,3 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren sie aber weiterhin weit unter dem Soll. RTL sortierte sich damit beim jungen Publikum klar hinter Kabel Eins ein, wo der Film "Die Tribute von Panem - Catching Fire" hervorragende 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. Insgesamt schauten 480.000 Personen zu.

Auch Vox lag mit dem Film "The Dark Knight Rises" mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen vor RTL, hier lag die Gesamt-Reichweite bei 0,54 Millionen. ProSieben kam mit "Darüber staunt die Welt" hingegen nicht über 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, 4,8 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Und auch Sat.1 blieb mit 4,5 Prozent (14-49) bzw. 4,6 Prozent (14-59) Marktanteil für "Hast du Töne?" blass. RTLzwei lag mit "Reeperbahn privat!" bei einem Marktanteil von 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 3,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;