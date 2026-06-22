1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Sonntag ab etwa 12 Uhr den "ZDF-Fernsehgarten" ein, das waren nochmal etwa 100.000 mehr als in der Woche zuvor und bedeuteten einen neuen Saison-Bestwert für Andrea Kiewel. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf hervorragende 20,8 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 11,1 Prozent Marktanteil richtig gut.

Und auch im weiteren Verlauf des Nachmittags lief es gut fürs ZDF: In "Waldis Welt" wollten ab 14 Uhr noch 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eintauchen, fürs "Duell der Gartenprofis" interessierten sich 45 Minuten später 1,36 Millionen Menschen. Das sorgte nicht nur beim Gesamtpublikum für gute Marktanteile von 14,2 und 14,8 Prozent, auch bei den 14´- bis 49-Jährigen lief es mit 9,6 und 9,8 Prozent gut.

Im Ersten blieb am Vormittag "Immer wieder sonntags" etwas hinter der Vorwoche zurück, hielt sich mit im Schnitt 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 17,6 Prozent Marktanteil aber trotzdem weiterhin sehr gut. Stefan Mross schafft es aber weniger gut, auch die Jüngeren anzusprechen: Mehr als 6,0 Prozent Marktanteil waren in der Altersgruppe 14-49 nicht zu holen. Ganz anders die "Sendung mit der Maus", die direkt davor mit insgesamt 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nur sehr gute 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern auch 19,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Recht enttäuschend lief's am Vormittag fürs "Sat.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag": Nur 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die dreistündige Sendung im Schnitt an, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 4,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 4,4 Prozent. Immerhin: In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für etwas bessere 5,5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;