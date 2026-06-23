Das ZDF hat am Montag zur besten Sendezeit den Krimi "Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus" wiederholt, der erstmals kurz vor Weihnachten 2024 zu sehen gewesen ist. Damals sahen sieben Millionen Menschen zu und auch jetzt lag die Reichweite bei hervorragenden 4,59 Millionen. Das ZDF ist damit der erste WM-Verfolger gewesen: Das im Ersten gezeigte Match zwischen Argentinien und Österreich erreichte mehr als sieben Millionen Personen. Trotzdem kam der ZDF-Krimi, sich hintenraus nicht mehr mit der WM-Übertragung überschnitt, auf 20,7 Prozent Marktanteil.

Auch dieser starken Primetime-Performance haben es die Verantwortlichen in Mainz zu verdanken, dass sie am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,5 Prozent gekommen sind. Das Erste war natürlich aufgrund der WM-Spiele noch erfolgreicher unterwegs (DWDL.de berichtete), aber diese Konkurrenz macht kaum Eindruck auf das ZDF. In der Daytime lagen mehrere Formate ("Bares für Rares", "Rosenheim-Cops") bei mehr als 25 Prozent.

Andere Sender taten sich im Vergleich dazu deutlich schwerer, vor allem in der Primetime. Sat.1 erreichte mit einer "Spiegel TV"-Reportage über das Ess-Verhalten der Deutschen nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe (14-49) lag bei 2,6 Prozent. "Transformers - Die dunkle Seite des Mondes" erreichte bei ProSieben sogar nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,5 Prozent. Bei Vox kam eine "Goodbye Deutschland"-Wiederholung auf 3,6 Prozent. Hart traf es am Montag auch Kabel Eins und RTLzwei, die auf Tagesmarktanteile in Höhe von 2,9 und 2,8 Prozent kamen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;